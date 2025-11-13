Ukrayna’nın toplam çelik ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %9,9 azaldı

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre toplam çelik üretimi bu yılın Ocak-Ekim döneminde geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 5,26 milyon mt’a kıyasla 5,38 milyon mt seviyesinde yer aldı. Toplam çelik üretiminin 3,32 milyon mt’u veya %61,7’si ihraç edilirken, 2,06 milyon mt’u veya %38,3’ü iç piyasaya tedarik edildi. 2024 yılının Ocak-Ekim dönemine bakıldığında toplam üretimin 3,68 milyon mt’u veya %69,9’u dış ve 1,58 milyon mt’u veya %30,1’i iç piyasalara sevk edilmişti. Böylelikle toplam çelik ihracatı yıllık %9,9 düşerken, toplam yerel çelik satışları ise yıllık %30,1 artmış oldu.

Yassı mamul ihracatı bu yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %1,4 artışla 1,47 milyon mt seviyesinde yer alırken, yarı mamul ihracatı yıllık %36 düşüşle 1,09 milyon mt seviyesine geriledi. Ayrıca söz konusu dönemde uzun mamul ihracatı da yıllık %43,8 yükselerek 759.000 mt seviyesinde yer almaya başladı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatta yarı mamullerin payı, 2024 yılının Ocak-Ekim döneminde kaydedilen %46,31’e kıyasla %32,87 seviyesinde yer alırken, yassı mamullerin payı da %39,35’e kıyasla %44,26’ya yükseldi. Ayrıca toplam ihracatta uzun mamullerin payı ise geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %14,34’e kıyasla %22,87 seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk 10 ayında yerel çelik tüketimi yıllık %31,6 artışla 3,44 milyon mt seviyesine yükseldi ve tüketimin 1,39 milyon mt’u veya %40,24’ü ithalat yoluyla karşılandı. 2024 yılının ilk 10 ayında yerel tüketim 2,63 milyon mt seviyesinde yer almıştı ve tüketimin 1,04 milyon mt’u veya %39,57’si ithalat ile karşılanmıştı.

Aynı dönemde Ukrayna’nın toplam çelik ithalatı yıllık %33,8 artışla 1,39 milyon mt seviyesine yükseldi. Özellikle Ukrayna yıllık %12,7 artışla 928.200 mt yassı mamul ithal ederken, uzun mamul ithalatı 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %57,1 artışla 308.100 mt ve yarı mamul ithalatı da 16.200 mt’a kıyasla 149.300 mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan toplam ithalatta yarı mamullerin payı, 2024 yılının Ocak-Ekim döneminde kaydedilen %1,56’ya kıyasla %10,88 seviyesine çıkarken, yassı ve uzun mamullerin payı da geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %79,50 ve %18,93’e kıyasla sırasıyla %66,99 ve %22,24 seviyelerinde yer aldı.

Başlıca ihracat pazarları Ocak-Ekim döneminde %80,8 ile AB-27 ülkeleri, %8,6 ile diğer Avrupa ülkeleri ve %5,8 ile BDT olurken, Ukrayna’nın ithalat yaptığı başlıca rotalar ise %50,6 ile diğer Avrupa ülkeleri, %22,2 ile AB-27 ülkeleri ve %21,3 ile Asya olarak kayıtlara geçti.