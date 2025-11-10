Ukrayna’nın pik demir üretimi 2025’in Ocak-Ekim döneminde %8,4 yükseldi

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre pik demir üretimi bu yılın Ekim ayında aylık %1,3 ve yıllık %10,7 artışla 692.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ham çelik üretimi aylık %6,1 ve yıllık %7,4 artışla 648.200 mt seviyesinde yer alırken, nihai mamul üretimi bir önceki aya kıyasla %9,1 düşerek ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %20,8 yükselerek 534.200 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Ekim döneminde Ukrayna yıllık %8,4 artışla 6,48 milyon mt pik demir üretirken, ham çelik üretimi yıllık %5,1 artışla 6,17 milyon mt ve nihai mamul üretimi de yıllık %2,2 artışla 5,38 milyon mt seviyelerine çıktı.