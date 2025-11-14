Ukraynalı Zaporizhkoks 2 No’lu istifleme birimini yeniledi

Ukraynalı başlıca çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu olan kok üreticisi Zaporizhkoks, kok tesisinin kömür hazırlama bölümünde bulunan 2 No’lu mobil istifleme birimini yenilemek üzere 3,7 milyon UAH (87.911 $) yatırım yaptığını açıkladı. Yenilenen birim yeniden faaliyete geçti ve saatte 450 mt’a kadar hammadde işleyebiliyor.

Zaporizhkoks, yenileme çalışmaları sırasında tüm bileşenlere kimyasal korozyon önleyici koruma uyguladı. Bu çalışmalar hem güvenilirliği hem de emniyeti önemli ölçüde artırırken, büyük çaplı revizyonlar arasındaki süre üç yıl daha uzatıldı. Bu adımın kömür hazırlama bölümünün teknolojik sürekliliğini istikrara kavuşturması ve bakım maliyetlerini düşürmesi bekleniyor.

Tesisin lojistik zincirinde kritik bir rol oynayan 2 No’lu istifleme birimi, kömür sahasında “iletken” görevi görerek dökme malzemelerin istiflenmesini otomatikleştiriyor ve dar alanlar ile olumsuz hava koşullarında bile eşit yığınlar oluşturuyor. Yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birim, kok üretim sürecine sürekli malzeme akışını destekliyor.