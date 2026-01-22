Ferrexpo yeniden yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle Ukrayna’daki faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

İsviçre merkezli olan ve Ukrayna'da demir cevheri varlıkları bulunan madenci Ferrexpo, Ukrayna’da elektrik üretim ve iletim altyapısına yönelik yeni saldırıların ardından elektrik tedarikinin yeniden kesintiye uğraması nedeniyle faaliyetlerini geçici olarak askıya aldığını açıkladı.

Söz konusu karar, geçtiğimiz yılın Kasım ayında yapılan açıklamanın ardından geldi. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Ferrexpo, 8 Kasım tarihinde Rusya'nın Horishni Plavni ve yakınlardaki sanayi kenti Kremenchuk’ta bulunan elektrik üretim ve iletim altyapısını hedef alan füze saldırılarının ardından Ukrayna merkezli madencilik bağlı kuruluşlarında üretim ve ihracatı geçici olarak askıya almıştı.

Geçici ücretsiz izin uygulaması

Devam eden elektrik kesintileri nedeniyle şirket, faaliyetler askıda kaldığı sürece iş gücünün bir kısmını geçici ücretsiz izne çıkarmaya karar verdiğini bildirdi. Ferrexpo, askıya alma süresine ilişkin net bir takvim paylaşmazken, istikrarlı elektrik tedariki sağlandığında faaliyetlerin yeniden başlayacağını belirtti.

Şirket, gelişmelere bağlı olarak uygun görülen zamanlarda ek bilgilendirme yapılacağını da açıkladı.