 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Ferrexpo...

Ferrexpo yeniden yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle Ukrayna’daki faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

Perşembe, 22 Ocak 2026 11:43:33 (GMT+3)   |   İstanbul

İsviçre merkezli olan ve Ukrayna'da demir cevheri varlıkları bulunan madenci Ferrexpo, Ukrayna’da elektrik üretim ve iletim altyapısına yönelik yeni saldırıların ardından elektrik tedarikinin yeniden kesintiye uğraması nedeniyle faaliyetlerini geçici olarak askıya aldığını açıkladı.

Söz konusu karar, geçtiğimiz yılın Kasım ayında yapılan açıklamanın ardından geldi. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Ferrexpo, 8 Kasım tarihinde Rusya'nın Horishni Plavni ve yakınlardaki sanayi kenti Kremenchuk’ta bulunan elektrik üretim ve iletim altyapısını hedef alan füze saldırılarının ardından Ukrayna merkezli madencilik bağlı kuruluşlarında üretim ve ihracatı geçici olarak askıya almıştı.

Geçici ücretsiz izin uygulaması

Devam eden elektrik kesintileri nedeniyle şirket, faaliyetler askıda kaldığı sürece iş gücünün bir kısmını geçici ücretsiz izne çıkarmaya karar verdiğini bildirdi. Ferrexpo, askıya alma süresine ilişkin net bir takvim paylaşmazken, istikrarlı elektrik tedariki sağlandığında faaliyetlerin yeniden başlayacağını belirtti.

Şirket, gelişmelere bağlı olarak uygun görülen zamanlarda ek bilgilendirme yapılacağını da açıkladı.


Etiketler: Ukrayna BDT Çelik Üretimi Ferrexpo 

Benzer Haber ve Analizler

Ferrexpo KDV iadelerinin askıya alınması nedeniyle iki peletleme hattını durdurdu

16 May | Çelik Haberler

Ferrexpo’nun demir cevheri üretimi ilk yarıda %59,2 arttı

07 Tem | Çelik Haberler

Ferrexpo’da CEO değişimi

28 Eki | Çelik Haberler

Ferrexpo’nun demir cevheri peleti üretimi ilk yarıda %8,3 arttı

03 Tem | Çelik Haberler

Ferrexpo’nun demir cevheri peleti üretimi ilk çeyrekte arttı

02 Nis | Çelik Haberler

Ferrexpo’nun demir cevheri pelet üretimi ocak-şubat döneminde hafifçe düştü

13 Mar | Çelik Haberler

Ferrexpo’nun kazancı 2014 yılında azaldı

12 Mar | Çelik Haberler

Ferrexpo’nun demir cevheri pelet üretimi ocak ayında %2,5 arttı

17 Şub | Çelik Haberler

Ferrexpo’nun demir cevheri peleti üretimi 2014 yılında hafifçe arttı

27 Oca | Çelik Haberler

Poltava GOK yılın ilk çeyreğinde pelet üretimini artırdı

24 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis