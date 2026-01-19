 |  Giriş 
Kametstal 2025’te yedi yeni ürün geliştirdi

Pazartesi, 19 Ocak 2026 14:15:30 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Kametstal Iron and Steel Works, Metinvest bünyesinde 2025 yılında piyasaya sunulan 11 yeni metal ürününün yedisini kendisinin geliştirdiğini açıkladı. Bu sonuç, Kametstal’in Metinvest’in metalürjik işletmeleri arasındaki lider konumunu teyit ediyor.

Şirket, Ukrayna ve Avrupa pazarlarından gelen talebe odaklanarak sürekli döküm kütük ürün gamını dört, hadde mamulleri ürün gamını ise üç yeni kalemle genişletti.

Konvertör biriminde geliştirilen yeni çelik kaliteleri

Kametstal’in konvertör biriminde elde edilen başlıca kazanımlardan biri, 10U1, 20U, 26G2TR ve S355NL-1N olmak üzere dört yeni çelik kalitesinin geliştirilmesi oldu. Bu kaliteler, özellikle kükürt ve fosfor içeriği açısından daha sıkı kimyasal bileşim gereklilikleriyle öne çıkıyor.

Yeni kalitelerin piyasaya sürülmesi; sıcak metal kükürt gideriminin daha sıkı kontrolü, konvertör şarjında hurda kullanımının optimize edilmesi, uygun kireç ve cüruf inceltici malzemelerin seçimi ile pota fırınında işlem süresinin en uygun şekilde belirlenmesi dahil olmak üzere bir dizi koordineli teknolojik kararın uygulanmasını gerektirdi.


