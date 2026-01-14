Interpipe’ın net kârı 2025’in Ocak-Eylül döneminde azalırken, boru üretimi de düştü

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe, 2025 yılının Ocak-Eylül dönemine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 203,03 milyon $’a kıyasla 114,27 milyon $ seviyesine gerilerken, toplam satış geliri yıllık %5,5 azalarak 758,80 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Ayrıca aynı dönemde Interpipe’ın faaliyet kârı, bir önceki yılın Ocak-Eylül döneminde kaydedilen 253,55 milyon $’a kıyasla %45,2 düşerek 139,04 milyon $ seviyesinde yer aldı.

2025’in Ocak-Eylül döneminde şirketin kütük üretimi, 2024 yılının aynı döneminde kaydedilen 656.000 mt’a kıyasla 352.000 mt seviyesinde yer alırken, boru üretimi yıllık %10,8 düşerek 346.000 mt seviyesinde kaydedildi. Ayrıca Interpipe’ın demir yolu ürünleri üretimi, 2024 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen 86.000 mt’a kıyasla %17,4 azalarak 71.000 mt seviyesine geriledi.