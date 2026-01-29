 |  Giriş 
Ukrayna elektrometalürji sektörü enerji maliyeti baskıları nedeniyle hükümetten önlem talep etti

Perşembe, 29 Ocak 2026 11:33:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna Ferroalyaj ve Elektrometalürji Üreticileri Birliği (UkrFA), yerel elektrometalürji sektörünün kritik bir durumla karşı karşıya olduğu uyarısını yaparak Ukrayna hükümetine resmî başvuruda bulunduğunu açıkladı. Birlik, sektördeki işletmelerin ciddi operasyonel zorluklar yaşadığını bildirdi ve pilot devlet destek mekanizmalarının devreye alınmasını talep etti.

Artan baskı altındaki stratejik sektör

UkrFA, ferroalyaj ve elektrometalürji sanayisinin Ukrayna’nın sanayi ekonomisinin stratejik bir parçası olduğunu ve savaş sonrası altyapı ile sanayi yeniden inşasında hayati rol oynadığını vurguladı.

Buna karşın birlik, olağanüstü yüksek elektrik maliyetlerinin sektörü ciddi risk altına soktuğunu; özellikle cephe hattına yakın bölgelerde faaliyet gösteren şirketlerin koşullarının mevcut devlet politikalarında yeterince dikkate alınmadığını belirtti.

UkrFA’ya göre elektrometalürji işletmelerinde elektrik maliyetlerinin toplam üretim maliyeti içindeki payı 2023’te %34, 2024’te %38 ve geçen yıl yaklaşık %40 seviyesine yükseldi.

Durum, Ukrayna enerji düzenleyicisinin MWh başına 15.000 UAH tavan fiyat uygulamasını devreye almasının ardından daha da kötüleşti. UkrFA, bu düzenlemenin Ukrayna’da ferroalyaj ve elektrometalürji üretiminin tamamen durması riski oluşturduğunu ifade etti.

Pilot devlet destek önlemleri çağrısı

UkrFA, pilot nitelikte devlet destek mekanizmalarının başlatılmasını önerdi. Öne çıkan öneriler şunlar:

  • Enerji yoğun işletmelerle uzun vadeli özel elektrik tedarik sözleşmeleri yapılması,
  • Vergi araçları yoluyla elektrik ücretlerinin telafisi,
  • Yenilenebilir enerji projeleri ve enerji depolama sistemleri için imtiyazlı krediler,
  • Kojenerasyon kullanan metalürji işletmeleri için avantajlı doğal gaz ücretleri,
  • Metalurji üreticileri için otomatik KDV iadesi,
  • Elektrik üretiminin modernizasyonu ve enerji verimliliği yatırımları için uygun koşullu finansman.

UkrFA, bu adımların hayata geçirilmesinin sektörün sürekliliğini güvence altına alacağını ve Ukrayna’nın savaş sonrası toparlanma hedeflerini destekleyeceğini vurguladı.


