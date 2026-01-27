Interpipe: Ukrayna sanayisi savaş sonrası yeniden yapılanmada öncü rol oynayacak

19-22 Ocak tarihlerinde düzenlenen Ukraine House Davos konferansındaki “Dayanıklılıktan yeniden inşaya: Ukrayna’nın başarılı olması için neye ihtiyacı var?” başlıklı panelde konuşan Ukraynalı çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe’ın CEO’su Luca Zanotti, Ukrayna sanayisinin ülkenin savaş sonrası yeniden yapılanmasında belirleyici bir rol oynayacağına inanıyor.

Bu yıl Ukraine House Davos’un gündemindeki ana başlıklardan biri Ukrayna’nın savaş sonrası yeniden inşası oldu. Etkinlikte konuşan Zanotti, Ukrayna’nın güçlü temelleri ve Ukrayna halkının dayanıklılığına atıf yaparak ülkenin toparlanacağından hiç şüphe duymadığını söyledi.

Zanotti’ye göre Interpipe’ta dayanıklılığın üç temel dayanağı insan kaynağı, girişimcilik ve yatırım. Nikopol’de bulunan Interpipe Niko Tube boru tesisini örnek gösteren Zanotti, çalışanların son derece zor koşullara rağmen cephe hattına sadece 4,5 km mesafede üretimi sürdürdüğünü vurguladı.

Savaşın başlamasından bu yana Interpipe’ın ürün portföyünü ve satış pazarlarını çeşitlendirdiğini belirten Zanotti, Nikopol tesisi de dahil olmak üzere üretime 100 milyon $’ın üzerinde yatırım yapıldığını ifade etti.

Yerel sanayi yeniden yapılanmanın merkezinde

Ukrayna’nın savaş sonrası toparlanmasına bakıldığında Zanotti yerel sanayinin ülkenin yeniden inşasında lider rol üstleneceğine inandığını söyledi. Ukrayna’nın zengin kaynak tabanı, enerji bağımsızlığı ve nükleer enerji üretimi gibi unsurlarını önemli avantajlar olarak sıraladı.

Ayrıca Ukrayna hükümetinin attığı bazı adımlara da dikkat çeken Zanotti, hurda ihracat yasağını örnek göstererek bu tür politikaların hammadde ihraç etmek yerine ülke içinde katma değer yaratmayı hedeflediğini belirtti.

Karbonsuzlaşma

Zanotti, Interpipe’ın dünyanın önde gelen şirketleriyle birlikte en düşük karbon emisyon göstergelerine sahip üreticiler arasında yer aldığını ifade etti. Interpipe CEO’su, bu konumun çelik üretiminde karbonsuzlaşmaya yönelik 1 milyar $’lık stratejik yatırım ile desteklendiğini aktardı.