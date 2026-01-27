 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ArcelorMittal...

ArcelorMittal Kryvyi Rih SKDM nedeniyle 2026’nın ikinci çeyreğinde blum üretimini durduracak

Salı, 27 Ocak 2026 11:44:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in Ukrayna’daki bağlı kuruluşu ArcelorMittal Kryvyi Rih (AMKR), devam eden savaştan kaynaklı ekonomik sıkıntılar ve piyasadaki baskılar sebebiyle 2026 yılının ikinci çeyreğinde blum haddehanesindeki faaliyetlerini askıya alacağını duyurdu.

SKDM sebebiyle AB pazarına erişimi kaybetti

AMKR, Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nı (SKDM) Ukraynalı çelik üreticilerine yönelik herhangi bir muafiyet veya geçiş süreci tanımadan 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla uygulamaya başlamasının blum üretim faaliyetlerinin askıya alınmasına yol açtığına dikkat çekti.

SKDM nedeniyle şirket, çelik üretiminin önemli bir bölümünü yönlendirdiği AB pazarına erişimi kaybetmeyi beklediğini ifade etti. Bu durumun, sipariş hacimlerinde ciddi bir düşüşe yol açacağını ve blum haddehanesi dahil bazı üretim birimlerinin ekonomik sürdürülebilirliğini zayıflatacağını belirtti.

Savaşın başladığı tarihten bu yana AMKR, son derece zor koşullar altında satışlarının önemli bir kısmını AB pazarına yönlendirdiğini ve bu pazardaki varlığını yeniden oluşturduğunu söyledi. Ancak SKDM’nin, Ukrayna’nın savaş koşulları göz önünde bulundurulmadan devreye alınmasıyla bu çabaların geçersiz hale geldiğini ifade etti.

ArcelorMittal Kryvyi Rih, AB’ye düzenli satışlar devam etmediği müddetçe mevcut ve öngörülebilir talebin blum haddehanesinin kesintisiz çalışmasını sürdürmek için yeterli olmadığını dile getirdi.

Elektrik maliyetleri baskıyı artırıyor

Şirket ayrıca Ukrayna’daki yüksek elektrik fiyatlarının da ciddi bir baskı yarattığını aktardı. Enerji altyapısına yönelik devam eden saldırıların, elektrik tedarikindeki kesintilerin ve ithal elektriğe olan bağımlılıktaki artışın üretim maliyetlerini ciddi şekilde yükselttiğini vurguladı.

AMKR’ye göre sanayi kullanıcılarına yönelik elektrik fiyatları savaş başladığından bu yana iki kattan fazla arttı. 2024’te yaklaşık 135$/MWh seviyesinde olan fiyatlar, 2026 yılının Ocak ayı itibarıyla yaklaşık 210$/MWh seviyesine yükseldi. Bu artışın marjların daha da düşmesine yol açtığını ve mevcut koşullarda blum haddehanesindeki faaliyetleri ekonomik açıdan sürdürülemez hale getirdiğini kaydetti.


Etiketler: Yarı Mamul Ukrayna BDT Çelik Üretimi SKDM ArcelorMittal Kryvyi Rih 

Benzer Haber ve Analizler

Avrupa’daki sert artışın ardından Asya çıkışlı slab fiyatları yatay, diğer piyasalarda sınırlı indirimler görüldü

27 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Körfez ülkelerinde yerel ve ithal kütük fiyatları gücünü koruyor, Suudi Arabistan ithalata en fazla ilgi gösteren pazar ...

27 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya çıkışlı slab fiyatları yukarı yönlü hareketini sürdürüyor

27 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel ticari profil fiyatları yaklaşan tatil nedeniyle çoğunlukla gevşedi

26 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan’ın çelik ihracatı 2025’te %4 arttı, yılın ikinci yarısında son dört yılın en yüksek seviyesini gördü

23 Oca | Çelik Haberler

Küresel kütük piyasasına bakış: Beklentiler Çin’deki gerilemenin etkisiyle hafifçe zayıfladı

23 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Lodhia Industries Tanzanya’daki yeni çubuk ve filmaşin tesisi için Danieli’yi seçti

23 Oca | Çelik Haberler

Güneydoğu Asya’da ithal kütük fiyatlarında bir miktar indirim yapıldı, Çin dışındaki alternatiflerin sayısı sınırlı

22 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de yerel ve ithal kütük ticareti yüksek hurda fiyatları ve düşük inşaat demiri satışları nedeniyle baskı altında

22 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’nin ham çelik üretimi 2025’in Aralık ayında %18,5 artış kaydetti

22 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis