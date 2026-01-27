ArcelorMittal Kryvyi Rih SKDM nedeniyle 2026’nın ikinci çeyreğinde blum üretimini durduracak

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in Ukrayna’daki bağlı kuruluşu ArcelorMittal Kryvyi Rih (AMKR), devam eden savaştan kaynaklı ekonomik sıkıntılar ve piyasadaki baskılar sebebiyle 2026 yılının ikinci çeyreğinde blum haddehanesindeki faaliyetlerini askıya alacağını duyurdu.

SKDM sebebiyle AB pazarına erişimi kaybetti

AMKR, Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nı (SKDM) Ukraynalı çelik üreticilerine yönelik herhangi bir muafiyet veya geçiş süreci tanımadan 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla uygulamaya başlamasının blum üretim faaliyetlerinin askıya alınmasına yol açtığına dikkat çekti.

SKDM nedeniyle şirket, çelik üretiminin önemli bir bölümünü yönlendirdiği AB pazarına erişimi kaybetmeyi beklediğini ifade etti. Bu durumun, sipariş hacimlerinde ciddi bir düşüşe yol açacağını ve blum haddehanesi dahil bazı üretim birimlerinin ekonomik sürdürülebilirliğini zayıflatacağını belirtti.

Savaşın başladığı tarihten bu yana AMKR, son derece zor koşullar altında satışlarının önemli bir kısmını AB pazarına yönlendirdiğini ve bu pazardaki varlığını yeniden oluşturduğunu söyledi. Ancak SKDM’nin, Ukrayna’nın savaş koşulları göz önünde bulundurulmadan devreye alınmasıyla bu çabaların geçersiz hale geldiğini ifade etti.

ArcelorMittal Kryvyi Rih, AB’ye düzenli satışlar devam etmediği müddetçe mevcut ve öngörülebilir talebin blum haddehanesinin kesintisiz çalışmasını sürdürmek için yeterli olmadığını dile getirdi.

Elektrik maliyetleri baskıyı artırıyor

Şirket ayrıca Ukrayna’daki yüksek elektrik fiyatlarının da ciddi bir baskı yarattığını aktardı. Enerji altyapısına yönelik devam eden saldırıların, elektrik tedarikindeki kesintilerin ve ithal elektriğe olan bağımlılıktaki artışın üretim maliyetlerini ciddi şekilde yükselttiğini vurguladı.

AMKR’ye göre sanayi kullanıcılarına yönelik elektrik fiyatları savaş başladığından bu yana iki kattan fazla arttı. 2024’te yaklaşık 135$/MWh seviyesinde olan fiyatlar, 2026 yılının Ocak ayı itibarıyla yaklaşık 210$/MWh seviyesine yükseldi. Bu artışın marjların daha da düşmesine yol açtığını ve mevcut koşullarda blum haddehanesindeki faaliyetleri ekonomik açıdan sürdürülemez hale getirdiğini kaydetti.