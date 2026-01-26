 |  Giriş 
Danieli, Interpipe’ın profil üretim altyapısını geliştirecek

Pazartesi, 26 Ocak 2026 11:36:17 (GMT+3)   |   İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe’ın elektrik ark ocağı tabanlı üretim kompleksinde yer alan 2 No’lu sürekli döküm makinesine 310 mm çapında yuvarlak profil üretme teknolojisi sağlayacağını açıkladı.

Danieli projenin detaylı mühendislik ve mekanik tasarım süreçlerini içerdiğini ve mevcut sürekli döküm altyapısıyla sorunsuz entegrasyon hedeflediğini belirtti. Danieli’ye göre yeni yuvarlak profil altyapısı yüksek kalitelerde çeliğin üretimini destekleyecek şekilde tasarlanıyor ve Interpipe’ın döküm faaliyetlerinde mevcut operasyonel verimlilik ve güvenilirlik seviyeleri korunacak.

Danieli ayrıca söz konusu altyapıyı yıl sonundan önce devreye almayı planladığını ekledi.


