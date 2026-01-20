Ukraynalı Zaporizhstal 2025’te piyasaya üç yeni yassı mamul sundu

Ukrayna merkezli Metinvest’e bağlı Zaporizhstal, 2025 yılında iki sıcak rulo ve bir soğuk rulo olmak üzere üç yeni yassı mamulün üretimine başladığını açıkladı.

Yeni ürünler; inşaat ve makine imalatı sektörlerinde kullanılmasının yanı sıra metal konstrüksiyonlara yönelik ileri işlemler için yarı mamul olarak değerlendiriliyor. Zaporizhstal, 2025 yılı boyunca söz konusu yeni ürünleri için yaklaşık 58.000 mt sevkiyat gerçekleştirdi.

Zorlu koşullar altında ürün portföyünün genişletilmesi

Sonuçlara ilişkin değerlendirmede bulunan Genel Müdür Vekili Taras Shevchenko, hava saldırısı uyarıları, saldırılar, lojistik kısıtlamalar ve istikrarsız enerji arzına rağmen Zaporizhstal’in Ukraynalı çelik üreticilerinin dış pazarlardaki konumunu güçlendirmeyi sürdürdüğünü ifade etti. Shevchenko, tam kapsamlı işgalin başlamasından bu yana tesisin 31 yeni ürün türünü üretim portföyüne kattığını, 2026’da ise 11 yeni ürün daha eklemeyi planladıklarını belirtti.

Avrupa pazarlarına yönelik yeni ürünler

Zaporizhstal, 2025 yılında S235JRC kalite sıcak sac ve rulo üretimini başarıyla devreye aldı. Soğuk şekillendirme özellikleriyle öne çıkan bu kalite; bina metal konstrüksiyonları, elektrik kaynaklı borular ve makine imalatı ürünlerinde kullanılıyor. Söz konusu ürünler özellikle Polonya ve Slovakya pazarlarına tedarik edildi.

Tesis ayrıca aynı yapı çeliği grubunda, 1,8 mm kalınlık ve 1.045 mm genişliğe sahip yeni ebatta sıcak rulo üretimini de başlattı. Bu ürün; boru üretimi, kapalı ve bükümlü profiller, kaynaklı taşıyıcı ve dekoratif yapılar ile makine parçalarında kullanılıyor. Bu kalemin başlıca satış pazarı Moldova oldu.

Bunlara ek olarak Zaporizhstal, 2025 yılında S280GD kalite soğuk rulo sac üretimini de devreye aldı. Galvanizleme ve koruyucu kaplama uygulamalarına yönelik olan bu ürün, kaplama sonrasında çatı sistemleri ve cephe panelleri dahil olmak üzere hafif çelik ince cidarlı yapıların imalatında kullanılıyor. S280GD kalite rulolar, Ukrayna iç pazarında ticari ekipman ve raf sistemleri üreticilerine de tedarik ediliyor.

Zaporizhstal, devam eden operasyonel zorluklara rağmen yeni ürün geliştirme çalışmalarının; piyasa talebine uyum, teknolojik esneklik ve ihracat odaklı üretim stratejisinin bir yansıması olduğunu vurguladı.