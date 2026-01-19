Ukrayna’nın toplam çelik ihracatı 2025 yılında %1,1 azaldı

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre 2025 yılında toplam çelik üretimi bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 6,22 milyon mt’a kıyasla 6,52 milyon mt seviyesinde yer aldı. Toplam çelik üretiminin 4,12milyon mt’u veya %63,2’si ihraç edilirken, 2,40 milyon mt’u veya %36,8’i iç piyasaya tedarik edildi. 2024 yılının tamamına bakıldığında toplam üretimin 4,17 milyon mt’u veya %67’si dış ve 2,05 milyon mt’u veya %33’ü iç piyasalara sevk edilmişti. Böylelikle toplam çelik ihracatı yıllık %1,1 düşerken, toplam yerel çelik satışları ise yıllık %16,9 artmış oldu.

Yassı mamul ihracatı 2025 yılının tamamında yıllık %11,1 artışla 1,82 milyon mt seviyesinde yer alırken, yarı mamul ihracatı yıllık %26,5 düşüşle 1,42 milyon mt seviyesine geriledi. Ayrıca söz konusu yılda uzun mamul ihracatı da yıllık %45,4 yükselerek 893.000 mt seviyesinde yer almaya başladı.

Aynı yılda toplam ihracatta yarı mamullerin payı, 2024 yılının Ocak-Aralık döneminde kaydedilen %46,04’e kıyasla %34,25 seviyesinde yer alırken, yassı mamullerin payı da %39,23’e kıyasla %44,09’a yükseldi. Ayrıca toplam ihracatta uzun mamullerin payı ise bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen %14,72’ye kıyasla %22,66 seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk 12 ayında yerel çelik tüketimi yıllık %21,7 artışla 4 milyon mt seviyesine yükseldi ve tüketimin 1,60 milyon mt’u veya %40,07’si ithalat yoluyla karşılandı. 2024 yılında yerel tüketim 3,29 milyon mt seviyesinde yer almıştı ve tüketimin 1,24 milyon mt’u veya %37,58’i ithalat ile karşılanmıştı.

Aynı dönemde Ukrayna’nın toplam çelik ithalatı yıllık %29,8 artışla 1,60 milyon mt seviyesine yükseldi. Özellikle Ukrayna yıllık %10,7 artışla 1,09 milyon mt yassı mamul ithal ederken, uzun mamul ithalatı 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %51,7 artışla 352.800 mt ve yarı mamul ithalatı da 19.300 mt’a kıyasla 162.200 mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan toplam ithalatta yarı mamullerin payı, 2024 yılında kaydedilen %1,56’ya kıyasla %10,11 seviyesine çıkarken, yassı ve uzun mamullerin payı da bir önceki yıl kaydedilen %79,61 ve %18,83’e kıyasla sırasıyla %67,88 ve %22 seviyelerinde yer aldı.

Başlıca ihracat pazarları 2025 yılında %82 ile AB-27 ülkeleri, %8,5 ile diğer Avrupa ülkeleri ve %5,3 ile BDT olurken, Ukrayna’nın ithalat yaptığı başlıca rotalar ise %49,4 ile diğer Avrupa ülkeleri, %22,8 ile Asya ve %21,1 ile AB-27 ülkeleri olarak kayıtlara geçti.