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Ukrayna’nın pik demir üretimi 2025’in ilk yarısında %5,8 arttı

Çarşamba, 09 Temmuz 2025 15:38:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre pik demir üretimi bu yılın Haziran ayında aylık %2,7 ve yıllık %5,3 artışla 661.900 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ham çelik üretimi aylık %2,3 ve yıllık %15,4 düşüşle 624.400 mt seviyesinde yer almaya başlarken, nihai mamul üretimi bir önceki aya kıyasla %7,3 artarak ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %1,5 düşerek 563.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın ilk yarısında Ukrayna yıllık %5,8 artışla 3,67 milyon mt pik demir üretirken, ham çelik üretimi yıllık %5,1 artışla 3,68 milyon mt ve nihai mamul üretimi de yıllık %7,8 artışla 3,07 milyon mt seviyelerine çıktı.


Etiketler: Ukrayna BDT Çelik Üretimi 

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