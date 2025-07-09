Ukrayna’nın pik demir üretimi 2025’in ilk yarısında %5,8 arttı

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre pik demir üretimi bu yılın Haziran ayında aylık %2,7 ve yıllık %5,3 artışla 661.900 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ham çelik üretimi aylık %2,3 ve yıllık %15,4 düşüşle 624.400 mt seviyesinde yer almaya başlarken, nihai mamul üretimi bir önceki aya kıyasla %7,3 artarak ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %1,5 düşerek 563.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın ilk yarısında Ukrayna yıllık %5,8 artışla 3,67 milyon mt pik demir üretirken, ham çelik üretimi yıllık %5,1 artışla 3,68 milyon mt ve nihai mamul üretimi de yıllık %7,8 artışla 3,07 milyon mt seviyelerine çıktı.