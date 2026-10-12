Ukrayna'nın toplam çelik ihracatı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %22 düştü

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Ocak-Eylül döneminde toplam çelik üretimi bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 4,84 milyon mt'a kıyasla 3,73 milyon mt seviyesinde yer aldı. Toplam çelik üretiminin yaklaşık 2,28 milyon mt'u veya %61,1'i ihraç edilirken, 1,45 milyon mt'u veya %38,9'u iç piyasada tüketildi. 2025 yılının Ocak-Eylül dönemine bakıldığında toplam üretimin 2,92 milyon mt'u veya %60,3'ü dış ve 1,93 milyon mt'u veya %39,7'si iç piyasalara sevk edilmişti. Böylelikle toplam çelik ihracatı yıllık %22 düşerken, toplam yerel çelik satışları ise yıllık %24,6 azalmış oldu.

Yassı mamul ihracatı söz konusu dönemde yıllık %23,5 düşüşle 988.000 mt seviyesinde yer alırken, yarı mamul ihracatı yıllık %0,4 artışla 955.000 mt ve uzun mamul ihracatı da yıllık %50,6 azalarak 334.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Yılın ilk dokuz ayında toplam ihracatta yarı mamullerin payı, 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde kaydedilen %32,59'a kıyasla %41,94 seviyesinde yer alırken, yassı mamullerin payı da %44,24'e kıyasla %43,39 seviyesinde yer aldı. Ayrıca toplam ihracatta uzun mamullerin payı ise bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen %23,17'ye kıyasla %14,67 seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Eylül döneminde yerel çelik tüketimi yıllık %13,8 düşüşle 2,73 milyon mt seviyesine geriledi ve tüketimin 1,28 milyon mt'u veya %46,78'i ithalat yoluyla karşılandı. 2025 yılının aynı döneminde yerel tüketim 3,16 milyon mt seviyesinde yer almıştı ve tüketimin 1,24 milyon mt'u veya %39,17'si ithalat ile karşılanmıştı.

Söz konusu dönemde Ukrayna'nın toplam çelik ithalatı yıllık %2,9 artışla 1,28 milyon mt seviyesine yükseldi. Özellikle Ukrayna yıllık %6,8 artışla 889.000 mt yassı mamul ithal ederken, uzun mamul ithalatı 2025 yılının Ocak-Eylül dönemine kıyasla %20,1 artışla 317.000 mt ve yarı mamul ithalatı da 144.000 mt'a kıyasla 70.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan toplam ithalatta yassı mamullerin payı, 2025 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen %67,14'e kıyasla %69,65 seviyesinde yer alırken, uzun mamullerin payı da bir önceki yıl kaydedilen %21,28'e kıyasla %24,83 seviyesinde yer aldı.

Başlıca ihracat pazarları 2026 yılının Ocak-Eylül döneminde %82,2 ile AB-27 ülkeleri, %9,2 ile diğer Avrupa ülkeleri ve %6,7 ile BDT olurken, Ukrayna'nın ithalat yaptığı başlıca rotalar ise %48,8 ile diğer Avrupa ülkeleri, %26,6 ile Asya ve %17 ile AB-27 ülkeleri olarak kayıtlara geçti.