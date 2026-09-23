Rusya'nın füze saldırısı Interpipe'ın Dnipro'daki tesisini vurdu, üretim durduruldu

Ukraynalı çelik boru ve demir yolu ürünleri üreticisi Interpipe, Dnipro'daki tesislerinden birinin 21 Eylül'ü 22 Eylül'e bağlayan gece Rusya'nın balistik füze saldırısına uğradığını duyurdu.

Saldırıda dört çalışanın hayatını kaybettiği ve yedi çalışanın ise yaralandığını bildiren Interpipe, yaralı çalışanlara gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığını ve hayatını kaybedenlerin ailelerine destek sağlandığını aktardı.

Ekipmanlar ve altyapı hasar aldı

Füze saldırısının tesisteki temel üretim ekipmanlarına ve altyapıya zarar vermesi sonucu üretimin durdurulduğu vurgulandı. Interpipe, uzmanların hasarın boyutunu tespit etmek ve faaliyetlerin ne zaman yeniden başlatılabileceğini belirlemek üzere incelemelerini sürdürdüğünü, aynı zamanda acil onarım çalışmalarının devam ettiğini paylaştı.

2025 yılında Interpipe, 470.000 mt çelik boru ve 89.000 mt demir yolu ürünü tedariki gerçekleştirdi.

SteelOrbis'in daha önceden de bildirdiği üzere Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest'in Zaporizhstal ve Kametstal tesislerinin yanı sıra DCH Group bünyesindeki Dnipro Metallurgical Plant (DMZ) ve ArcelorMittal Kryvyi Rih de Rusya tarafından hedef alınmıştı.