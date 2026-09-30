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Metinvest: Ukrayna çelik sektörünün toparlanması saldırılara, liman erişimine ve AB ticaret kısıtlamalarına bağlı

Çarşamba, 30 Eylül 2026 12:24:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı madencilik ve çelik grubu Metinvest Group CEO Ofisi Başkanı Oleksandr Vodoviz'e göre Ukrayna çelik sektörü ciddi operasyonel ve finansal zorluklarla karşı karşıya bulunurken, hasar gören tesislerin yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik kararlar Rusya'nın saldırıları, limanlara erişim ve Avrupa Birliği'nin ticaret kısıtlamalarına bağlı olacak.

Kiev'de düzenlenen Forbes Ukraine Ekonomik Dayanıklılık Forumu'nda konuşan Vodoviz, Ukraynalı çelik üreticilerinin tesislerinin tekrarlanan saldırılarda hasar gördüğünü ve Metinvest'te üretimin şu anda durmuş durumda olduğunu belirtti. Vodoviz ayrıca Eylül ayında bir hafta boyunca Ukrayna'da 100 yıl sonra ilk kez hiç çelik üretilmediğini ifade etti.

Hasar gören yüksek fırının yeniden devreye alınması için en az 50 milyon $ gerekiyor

Vodoviz'e göre Zaporizhstal'da Rusya'nın saldırılarında hasar gören bir yüksek fırının yeniden devreye alınması için en az 50 milyon $ yatırım yapılması gerekirken, yüksek fırının kendi değeri yaklaşık 500 milyon $ seviyesinde bulunuyor. Ukrayna çelik sektörünün toparlanması için gereken toplam yatırımın ise milyarlarca dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Vodoviz, yatırım ve faaliyetlerin yeniden başlatılmasına ilişkin kararları etkileyen üç temel unsurun devam eden Rusya saldırıları, ürün ihracatını sınırlayan liman ablukası ve özellikle Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile daralan çelik ithalat kotaları olmak üzere AB'nin ticaret kısıtlamaları olduğunu belirtti. Vodoviz'e göre bu sorunların çözülmesi üretimin hemen yeniden başlatılıp başlatılamayacağını belirleyecek.

Metinvest büyük şirketlere uygun destek mekanizması çağrısında bulundu

Vodoviz ayrıca büyük sanayi şirketlerine yönelik devlet desteğinde farklı bir yaklaşım benimsenmesi çağrısında bulunarak Metinvest'in hükümetten doğrudan finansman veya hibe talep etmediğini ancak eşit faaliyet koşullarına erişim istediğini vurguladı.

Metinvest yaklaşık 15 hükümet programını ve finansman seçeneğini inceledi ancak bunların çoğunun büyük sanayi şirketlerinin ihtiyaçlarının ölçeğine uygun olmadığı görüldü. 

Öte yandan Ukrayna Ekonomi ve Çevre Bakanlığı, daha önce Tarım Bakanlığı tarafından yönetilen programlar da dahil olmak üzere bu yıl kendi programları için yaklaşık 45 milyar UAH kaynak ayırdı. 2027 bütçesinde ise halihazırda yaklaşık 95 milyar UAH öngörülürken, bunun yaklaşık üçte ikisinin bir sigorta fonundan oluşması bekleniyor.

İşletmelere yönelik savaş riski sigortası programlarının uygulamaya alınmasını memnuniyetle karşılayan Vodoviz, bu tür mekanizmaların sigorta ve lojistik maliyetlerini de etkileyebileceğini belirtti. Bununla birlikte şirketlerin şu anda oldukça kısa vadeli planlama yaptığını söyleyen Vodoviz, planların genellikle bir aylık dönemler için hazırlandığını ve planlama süresinin altı ayı aşmadığını ifade etti.

Etiketler: Ukrayna BDT Çelik Üretimi Görüş Metinvest 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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