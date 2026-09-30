AMKR bütçe kesintisine gidecek, çelik ve demir cevheri faaliyetleri hala askıda

Kryvyi Rih'in Savunma Konseyi Başkanı Oleksandr Vilkul'a göre Ukraynalı çelik üreticisi ArcelorMittal Kryvyi Rih'in (AMKR) bulunduğu kentte büyük çelik ve demir cevheri işletmelerinin faaliyetlerinin durmasının ardından sanayi faaliyetlerindeki düşüşün yerel vergi gelirleri üzerinde baskı oluşturması nedeniyle bütçe kesintisine gidilecek.

Karar, Rusya'nın saldırıları nedeniyle ArcelorMittal Kryvyi Rih'te faaliyetlerin durdurulmasının ardından alındı. Vilkul'a göre çelik tesisi son haftalarda dört ağır füze saldırısına maruz kalırken ciddi hasar meydana geldi, beş çalışan hayatını kaybetti ve 17 çalışan yaralandı.

Birçok büyük madencilik ve çelik işletmesinde faaliyetler durdu

Vilkul, ArcelorMittal Kryvyi Rih'in yanı sıra Ingulets Demir Cevheri Madeni, Southern Demir Cevheri Madeni ve Kryvyi Rih Demir Cevheri İşletmesi'nde faaliyetlerin durdurulduğunu belirtti. Kentteki diğer büyük işletmeler ise savaş öncesindeki üretim seviyelerinin en fazla dörtte biri oranında faaliyet gösteriyor.

Vilkul'a göre sektörün karşı karşıya olduğu zorluklar başlıca Rusya'nın saldırıları ve özellikle ürünlerin limanlar üzerinden sevk edilememesinden kaynaklanan lojistik kısıtlamalarla bağlantılı. Yaşanan aksaklıklar, faaliyetleri kentin madencilik ve çelik sektörüne bağlı olan yüklenicileri ve diğer şirketleri de etkiledi.

Düşük vergi gelirleri kenti harcamaları yeniden değerlendirmeye zorluyor

Üretim duruşlarının Kryvyi Rih'in vergi gelirlerini önemli ölçüde azaltması beklenirken, kent yönetimi planlanan bazı büyük projelerden vazgeçecek. Bununla birlikte eğitim kurumları, hastaneler ve kritik altyapıya yönelik finansman sürdürülecek.

Gelecek yıla ilişkin bütçe görünümünün özellikle zorlu olduğunu belirten Vilkul, mevcut önceliğin kalkınma projelerini sürdürmek yerine kentin temel işlevlerini devam ettirmek olduğunu ifade etti.

ArcelorMittal, 25 Eylül tarihinde Kryvyi Rih tesisinde faaliyetlerini güvenli şekilde yeniden başlatamadığını açıklamıştı. Şirket tesisin geleceğini Ukrayna hükümetiyle görüşürken tesis altyapısının korunmasına odaklanıyor.