Metinvest, ihracatta sert düşüş riski karşısında Ukrayna'ya AB çelik kotalarından muafiyet çağrısı yaptı

BBC'de yayımlanan bir habere göre Ukrayna merkezli çelik üreticisi Metinvest, yoğunlaşan Rus saldırıları karşısında en önemli ihracat pazarına erişimin daralmasının sektörün ayakta kalmasını tehdit edebileceği uyarısında bulunarak Avrupa Birliği'ne Ukrayna çeliğini ithalat kısıtlamalarından muaf tutma çağrısı yaptı.

Metinvest CEO'su Yuriy Ryzhenkov, Ukrayna'nın savaş koşulları yeterince dikkate alınmadan Çin ve Türkiye gibi ülkelerden yapılan düşük fiyatlı ithalatı hedefleyen önlemlere dahil edildiğini belirterek AB'den en azından Ukrayna ürünlerine yönelik istisna tanımasını istedi.

Düşürülen ithalat kotaları kritik pazara erişimi tehdit ediyor

AB'nin yerel üreticileri ithalat rekabetinden korumayı amaçlayan önlemleri kapsamında yıllık gümrük vergisiz çelik ithalatı kotası, 2024 seviyesine kıyasla %47 düşüşle 18,3 milyon mt ile sınırlandırılıyor. Ukrayna ile AB arasında serbest ticaret anlaşması bulunmasına rağmen bu anlaşma kota sistemi gibi ayrı ticaret koruma önlemlerinin uygulanmasını engellemiyor.

Ukrayna çelik sektörü, AB'ye ihracatın nihayetinde %50-60 azalabileceğini öngörüyor. Ryzhenkov, lojistik kısıtlamaların alternatif pazarlara erişimi ciddi ölçüde sınırlandırdığını, bu nedenle Avrupa pazarının üretimin sürdürülmesi ve sektörün ayakta kalması açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Rus saldırıları çelik üretimi üzerindeki baskıyı artırıyor

Ryzhenkov, Rusya'nın Ukrayna'daki çelik tesislerine yönelik saldırılarının önemli ölçüde yoğunlaştığını belirterek Eylül ayında ülke genelinde üretimin kısa süreliğine tamamen durduğunu ve yaklaşık 150 yıldır ilk kez böyle bir kesinti yaşandığını aktardı.

Önümüzdeki kışın Ukrayna tarihinin en zorlu kışlarından biri olabileceği uyarısında bulunan Ryzhenkov, AB pazarına erişimin daralmasının halihazırda ciddi aksaklıklarla karşı karşıya olan sektöre ek yük getirdiğini vurguladı. İşgal öncesinde madencilik ve metalürji sektörleri, Ukrayna'nın milli gelirinin yaklaşık %10'unu ve ihracatının üçte birini oluşturuyordu.