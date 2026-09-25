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ArcelorMittal füze saldırılarının ardından Kryvyi Rih'de üretime yeniden başlayamayacak, 1 milyar $ kayıp bekliyor

Cuma, 25 Eylül 2026 12:15:01 (GMT+3)   |   İstanbul

Küresel çelik üreticisi ArcelorMittal, art arda düzenlenen füze saldırılarının ardından ArcelorMittal Kryvyi Rih'deki faaliyetlerini güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde yeniden başlatamayacağını 25 Eylül tarihinde Ukrayna hükümetine bildirdiğini açıkladı.

Dört saldırı can kaybına ve büyük hasara yol açtı

Şirketin Ukrayna'daki bağlı kuruluşu, sonuncusu 21 Eylül tarihinde olmak üzere beş hafta içinde dört füze saldırısına maruz kalırken, üretim tesislerinde büyük hasar meydana geldi. SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere saldırılarda beş kişi hayatını kaybetti, biri hâlen kritik durumda olan 17 çalışan yaralandı.

Gelecekte üretime yeniden başlanabilmesi için altyapı korunacak

ArcelorMittal Kryvyi Rih CEO'su Mauro Longobardo, tesisin geleceğine ilişkin Ukrayna hükümetiyle görüşmelerin sürdüğünü belirterek barış sağlandığında üretime yeniden başlama seçeneğini korumak amacıyla çalışmaların artık mevcut altyapının korunmasına odaklandığını aktardı.

Yaklaşık 1 milyar $ tutarında nakit çıkışı gerektirmeyen değer düşüklüğü bekleniyor

ArcelorMittal, ağırlıklı olarak bağlı kuruluşunun maddi duran varlıklarıyla ilişkili yaklaşık 1 milyar $ tutarında zarar kaydetmeyi bekliyor. Grup savaşın başladığı 2022'nın Şubat ayından bu yana çalışanları ve ailelerini desteklemeye yönelik önlemlerin yanı sıra faaliyetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla 700 milyon $'ın üzerinde finansal destek sağladı.

Etiketler: Ukrayna BDT Çelik Üretimi 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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