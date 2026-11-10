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Ferrexpo Ukrayna'da elektrik tedarikinde yaşanan kesintiler nedeniyle üretimi geçici olarak durdurdu

Salı, 10 Kasım 2026 11:15:48 (GMT+3)   |   İstanbul

İsviçre merkezli olan ve Ukrayna'da demir cevheri varlıkları bulunan madenci Ferrexpo, ülkedeki elektrik iletim hatları ve trafo merkezleri de dahil olmak üzere elektrik altyapısına yönelik yeni saldırıların ardından Ukrayna'daki tesislerinde üretimi geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre söz konusu saldırılar elektrik tedarikinde istikrarı bozarken, mevcut elektrik arzı üretimin sürdürülmesi için yetersiz kaldı. Bu nedenle şirket, üretim faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldı.

Ferrexpo, elektrik tedarikindeki durumu izlemeye devam edeceğini ve faaliyet koşulları ticari açıdan üretime olanak sağladığında üretime yeniden başlamayı planladığını belirtti.

Öte yandan şirket saldırılar sonucunda varlıklarında herhangi bir hasar meydana gelmediğini doğrularken, mevcut stoklarını kullanarak Avrupalı müşterilerine tedarik sağlamaya devam edebildiğini ifade etti.

Etiketler: Ukrayna BDT Çelik Üretimi Ferrexpo 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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