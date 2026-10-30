Kryvyi Rig yetkilileri ArcelorMittal'den Ukrayna'daki çelik tesisini kapatma planını yeniden değerlendirmesini talep etti

Ukrayna'nın Kryvyi Rig kenti yetkilileri, küresel çelik üreticisi ArcelorMittal'den, ArcelorMittal Kryvyi Rih (AMKR) çelik tesisindeki faaliyetleri tamamen durdurmaya ve ardından sanayi tesislerini geçici olarak kapatmaya yönelik olduğu bildirilen planlarını, olası istihdam kayıpları ve çevresel riskler nedeniyle yeniden değerlendirmesini talep etti.

Kryvyi Rig Belediye Meclisinin açıklamasına göre Belediye Başkan Vekili Yuriy Vilkul, ArcelorMittal İcra Kurulu Başkanı Lakshmi Mittal'e açık mektup göndererek tesisin tamamen kapatılmasını önlemek amacıyla şahsen müdahale etmesini istedi. Çağrıya destek veren belediye meclisi üyeleri, şirketin söz konusu planlarından ve olası sonuçlarından önceden haberdar edilmediklerini, şirketin niyetini basın aracılığıyla öğrendiklerini belirterek endişelerini dile getirdi.

Yetkililer istihdam ve çevre risklerine karşı uyardı

Belediye Meclisi, tesisin tamamen kapatılmasının bölge açısından ciddi sosyoekonomik sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. ArcelorMittal Kryvyi Rih'de çalışan sayısının özelleştirme öncesindeki yaklaşık 57.000 kişiden günümüzde 17.000 civarına gerilediği belirtilirken, daha fazla geniş çaplı işten çıkarmanın binlerce haneyi etkileyebileceğine dikkat çekildi.

Yetkililer ayrıca metalürji ve kok üretim faaliyetlerinin durdurulmasıyla bağlantılı olası çevresel ve endüstriyel güvenlik risklerine, özellikle tehlikeli maddelere ve atık depolama tesisleri, barajlar ile drenaj sistemlerinin bakımına ilişkin risklere karşı uyarıda bulundu.

Açıklamaya göre söz konusu tesislerin sürekli izlenmesi ve bakımlarının yapılması gerekiyor. Öte yandan madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlara yeraltı suyu girişi, üretimin devam edip etmemesinden bağımsız olarak sürüyor.

Kısmi çelik üretimi ve demir cevheri sevkiyatları alternatif olarak önerildi

Belediye Meclisi, tesisin tamamen kapatılmasının tek seçenek olmadığını belirterek daha önce yaşanan füze saldırılarına rağmen uygun çalışan güvenliği önlemleriyle çelik üretiminin teknik açıdan kısmen sürdürülebileceğini ifade etti. Ayrıca inşaat ve altyapı onarımında kullanılan çelik ürünlerine yönelik yurt içi talebin devam ettiğine dikkat çekti.

Bunun yanı sıra yetkililer, Karadeniz limanlarının faaliyetlerine yönelik kısıtlamalara rağmen Avrupa'daki ArcelorMittal tesislerine demir yoluyla ayda 300.000 mt'a kadar demir cevheri konsantresi sevk edilerek şirketin madencilik faaliyetlerinin sürdürülmesini önerdi. Açıklamaya göre benzer sevkiyatlar son 20 yıldır gerçekleştiriliyor.