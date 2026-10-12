ArcelorMittal Kryvyi Rih füze saldırılarının ardından faaliyetlerini durdurarak tesislerini koruma altına alıyor

Ukraynalı çelik üreticisi ArcelorMittal Kryvyi Rih, Rusya tarafından düzenlenen ve altı çalışanının hayatını kaybetmesine, 18'den fazla çalışanının yaralanmasına ve birincil çelik üretiminin durmasına yol açan dört füze saldırısının ardından tesislerin güvenli biçimde kapatılarak ileride yeniden devreye alınabilmesini sağlayacak sürece başladığını duyurdu.

Yaklaşık iki ay sürmesi beklenen süreç kapsamında öncelikle üretim tesislerinin güvenli bir şekilde durdurulması için hazırlıkların yapılacağı, ardından çatışmaların sona ermesinden sonra üretimin yeniden başlatılabilmesini sağlamak amacıyla endüstriyel varlıkların korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirileceği belirtildi.

Öncelik çalışanların güvenliği ve tesislerin korunması

ArcelorMittal Kryvyi Rih CEO'su Mauro Longobardo, sürecin yalnızca üretimin askıya alınması anlamına gelmediğini, aynı zamanda şirketin faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamayı ve endüstriyel varlıklara ilişkin riskleri yönetmeyi amaçlayan bir önlem olduğunu belirtti. Bununla birlikte çalışanların güvenliğinin sağlanmasının ve üretim tesislerinin korunmasının öncelik olmaya devam ettiğini vurgulayarak koşulların uygun hale gelmesiyle faaliyetlerin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Aynı zamanda şirket, ArcelorMittal Group'un Ukrayna'dan çekilmediğini doğruladı. Mevcut değerlendirmeleri doğrultusunda savaş devam ettiği sürece faaliyetlerin güvenli bir şekilde sürdürülmesinin mümkün olmadığına dikkat çekti. Ayrıca çatışmaların sona ermesinin ardından Ukrayna hükümetiyle görüşmeler gerçekleştirmeyi ve üretimin güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde yeniden başlatılıp başlatılamayacağını değerlendirmeyi planladığını da ekledi.