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ArcelorMittal Kryvyi Rih füze saldırılarının ardından faaliyetlerini durdurarak tesislerini koruma altına alıyor

Pazartesi, 12 Ekim 2026 14:06:59 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı çelik üreticisi ArcelorMittal Kryvyi Rih, Rusya tarafından düzenlenen ve altı çalışanının hayatını kaybetmesine, 18'den fazla çalışanının yaralanmasına ve birincil çelik üretiminin durmasına yol açan dört füze saldırısının ardından tesislerin güvenli biçimde kapatılarak ileride yeniden devreye alınabilmesini sağlayacak sürece başladığını duyurdu.

Yaklaşık iki ay sürmesi beklenen süreç kapsamında öncelikle üretim tesislerinin güvenli bir şekilde durdurulması için hazırlıkların yapılacağı, ardından çatışmaların sona ermesinden sonra üretimin yeniden başlatılabilmesini sağlamak amacıyla endüstriyel varlıkların korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirileceği belirtildi.

Öncelik çalışanların güvenliği ve tesislerin korunması

ArcelorMittal Kryvyi Rih CEO'su Mauro Longobardo, sürecin yalnızca üretimin askıya alınması anlamına gelmediğini, aynı zamanda şirketin faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamayı ve endüstriyel varlıklara ilişkin riskleri yönetmeyi amaçlayan bir önlem olduğunu belirtti. Bununla birlikte çalışanların güvenliğinin sağlanmasının ve üretim tesislerinin korunmasının öncelik olmaya devam ettiğini vurgulayarak koşulların uygun hale gelmesiyle faaliyetlerin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Aynı zamanda şirket, ArcelorMittal Group'un Ukrayna'dan çekilmediğini doğruladı. Mevcut değerlendirmeleri doğrultusunda savaş devam ettiği sürece faaliyetlerin güvenli bir şekilde sürdürülmesinin mümkün olmadığına dikkat çekti. Ayrıca çatışmaların sona ermesinin ardından Ukrayna hükümetiyle görüşmeler gerçekleştirmeyi ve üretimin güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde yeniden başlatılıp başlatılamayacağını değerlendirmeyi planladığını da ekledi.

Etiketler: Ukrayna BDT Çelik Üretimi ArcelorMittal Kryvyi Rih 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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