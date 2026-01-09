 |  Giriş 
Ukrayna’nın pik demir üretimi 2025 yılında %11,2 arttı

Cuma, 09 Ocak 2026 14:38:43 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre pik demir üretimi 2025 yılının Aralık ayında aylık %1,2 düşüşle ve yıllık %23,1 artışla 696.200 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ham çelik üretimi aylık %6,9 düşüşle ve yıllık %9,1 artışla 596.700 mt seviyesinde yer alırken, nihai mamul üretimi bir önceki aya kıyasla %5,9 azalarak ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %15,3 yükselerek 554.400 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan 2025 yılının tamamında Ukrayna yıllık %11,2 artışla 7,88 milyon mt pik demir üretirken, ham çelik üretimi yıllık %7,8 artışla 7,41 milyon mt ve nihai mamul üretimi de yıllık %4,8 artışla 6,52 milyon mt seviyelerine çıktı.


