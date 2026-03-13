Ukrayna’nın toplam çelik ihracatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %9,8 düştü

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Ocak-Şubat döneminde toplam çelik üretimi bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 957.000 mt’a kıyasla 796.700 mt seviyesinde yer aldı. Toplam çelik üretiminin yaklaşık 548.100 mt’u veya %68,8’i ihraç edilirken, 248.600 mt’u veya %31,2’si iç piyasaya tedarik edildi. 2025 yılının Ocak-Şubat dönemine bakıldığında toplam üretimin 607.600 mt’u veya %63,4’ü dış ve 349.400 mt’u veya %26,5’i iç piyasalara sevk edilmişti. Böylelikle toplam çelik ihracatı yıllık %9,8 düşerken, toplam yerel çelik satışları ise yıllık %28,8 azalmış oldu.

Yassı mamul ihracatı söz konusu dönemde yıllık %10,6 artışla 321.100 mt seviyesinde yer alırken, yarı mamul ihracatı yıllık %7,9 düşüşle 185.800 mt ve uzun mamul ihracatı da yıllık %64,3 düşerek 41.200 mt seviyelerine geriledi.

Yılın ilk iki ayında toplam ihracatta yarı mamullerin payı, 2025 yılının Ocak-Şubat döneminde kaydedilen %33,21’e kıyasla %33,90 seviyesinde yer alırken, yassı mamullerin payı da %47,78’e kıyasla %55,58’e çıktı. Ayrıca toplam ihracatta uzun mamullerin payı ise bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen %19,01’e kıyasla %7,52 seviyesinde yer aldı.

Ocak-Şubat döneminde yerel çelik tüketimi yıllık %11 düşüşle 495.500 mt seviyesine geriledi ve tüketimin 246.900 mt’u veya %49,83’ü ithalat yoluyla karşılandı. 2025 yılının aynı döneminde yerel tüketim 556.800 mt seviyesinde yer almıştı ve tüketimin 207.400 mt’u veya %37,25’i ithalat ile karşılanmıştı.

Söz konusu dönemde Ukrayna’nın toplam çelik ithalatı yıllık %19 artışla 246.900 mt seviyesine yükseldi. Özellikle Ukrayna yıllık %22,8 düşüşle 132.200 mt yassı mamul ithal ederken, uzun mamul ithalatı 2025 yılının Ocak-Şubat dönemine kıyasla %149,5 artışla 74.600 mt ve yarı mamul ithalatı da 6.300 mt’a kıyasla 40.400 mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan toplam ithalatta yassı mamullerin payı, 2025 yılının ilk iki ayında kaydedilen %82,55’e kıyasla %53,54 seviyesine düşerken, uzun mamullerin payı da bir önceki yıl kaydedilen %14,42’ye kıyasla %30,21 seviyesinde yer aldı.

Başlıca ihracat pazarları 2026 yılının Ocak-Şubat döneminde %75,8 ile AB-27 ülkeleri, %12,7 ile diğer Avrupa ülkeleri ve %6,4 ile BDT olurken, Ukrayna’nın ithalat yaptığı başlıca rotalar ise %44,9 ile diğer Avrupa ülkeleri, %24,6 ile Asya ve %17,3 ile AB-27 ülkeleri olarak kayıtlara geçti.