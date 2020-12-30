Ukrayna’nın ferroalyaj üretimi Ocak-Kasım döneminde %29,5 düştü

Çarşamba, 30 Aralık 2020 14:38:10 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna Ferroalyaj Üreticileri Birliği'nin (UkrFA) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Kasım döneminde, Ukrayna’nın ferroalyaj üretimi yıllık bazda %29,5 düşerek 694.700 mt oldu. Söz konusu dönemde ülkenin silikomangan üretimi yıllık %31,2 düşüşle 522.010 mt olurken, ferromangan üretimi yıllık %18,5 artışla 114.500 mt oldu. Ocak-Kasım döneminde ülkenin ferrosilikon üretimi yıllık %9,9 düşüşle 55.390 mt olurken, mangan üretimi de yıllık %51,9 düşüşle 2.800 mt seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Ukrayna’nın 1,2 milyon mt’u Pokrov Mining and Processing Plant (Pokrov GOK) ve 511.500 mt’u Marganets Mining and Processing Plant (Marganets GOK) tarafından gerçekleştirilen toplam konsantre mangan üretimi yılın ilk 11 ayında yıllık %10,5 artışla toplam 1,72 milyon mt seviyesinde kaydedildi.