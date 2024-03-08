Fransa’nın çelik ithalat değeri 2023 yılında %17,8 azaldı

Cuma, 08 Mart 2024 11:56:42 (GMT+3) | İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı 2023 yılında yıllık %17,8 düşüşle 10,76 milyar € oldu.

2023 yılında çelik boru ithalatı 2022 yılına kıyasla %10,6 düşüşle 2,13 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %15,7 düşüşle 533,6 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %23,7 düşüşle 844,2 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %26,5 düşüşle 526,1 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %7,4 düşüşle 2,56 milyar € seviyelerinde kaydedildi.