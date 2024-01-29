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İtalyan Cogne Acciai Speciali hurda tedarikçisinin çoğunluk hissesini satın alacak

Pazartesi, 29 Ocak 2024 14:19:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalya merkezli paslanmaz uzun mamul üreticisi Cogne Acciai Speciali İtalyan metal geri dönüşüm şirketi Com.Steel’in paslanmaz hurda işletmesi Com.Steel Inox’un %65 oranındaki kontrol hissesini satın almak üzere bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Alım işleminin önümüzdeki aylarda sonuçlanması bekleniyor.

Söz konusu alım şirketin çevresel ayak izini iyileştirecek ve faaliyetlerini optimize edecek. Cogne Acciai Speciali’nin CEO’su Massimiliano Burelli, “Başlıca paslanmaz hurda tedarikçimizin çoğunluk hissesinin alınması üretime dönük dikey entegrasyon stratejimizin ilk adımı. Bu alım faaliyetlerimizin döngüselliğini garanti ederken, aynı zamanda hurda girdisinin optimize edilmesiyle ferroalyaj kullanımını azaltacak ve karbon ayak izimizi iyileştirmemizi sağlayacak,” şeklinde yorum yaptı.


Etiketler: Ferroalyaj Paslanmaz Hurda Hammaddeler Paslanmaz Ürünler İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım 

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