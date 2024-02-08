Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Kasım döneminde %23,2 düştü

Perşembe, 08 Şubat 2024 11:46:51 (GMT+3) | İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %23,2 düşüşle 9,96 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde çelik boru ihracatı 2022 yılının aynı dönemine kıyasla %2,5 artışla 1,26 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %5,4 düşüşle 519,1 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %3,7 düşüşle 624 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %19,6 düşüşle 322,5 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %1,2 artışla 834,9 milyon € seviyelerinde kaydedildi.