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Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak ayında %11,7 düştü

Salı, 09 Nisan 2024 11:15:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı bu yılın Ocak ayında yıllık %11,7 düşüşle 832,25 milyar € oldu.

Söz konusu ayda çelik boru ihracatı 2023 yılının aynı ayına kıyasla %7,8 düşüşle 109,75 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %21,2 düşüşle 39,84 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %10,6 artışla 67,68 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %17,4 düşüşle 27,73 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %7,9 düşüşle 63,36 milyon € seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Boru Ferroalyaj Tel Uzun Ürünler Borular Hammaddeler Fransa Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

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