Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Eylül döneminde %18,3 azaldı

Perşembe, 07 Aralık 2023 11:38:41 (GMT+3) | İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %18,3 düşüşle 8,4 milyar € oldu.

Bu yılın ilk dokuz ayında çelik boru ithalatı bir önceki yılın Ocak-Eylül dönemine kıyasla %10,1 düşüşle 1,64 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %12,5 düşüşle 423,3 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %22,2 düşüşle 671,6 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %25,6 düşüşle 414,8 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %8,5 düşüşle 1,97 milyar € seviyelerinde kaydedildi.