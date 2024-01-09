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Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Ekim döneminde %23,5 düştü

Salı, 09 Ocak 2024 12:06:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı geçtiğimiz yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %23,5 düşüşle 9,08 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde çelik boru ihracatı 2022 yılının aynı dönemine kıyasla %2,1 artışla 1,14 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %2,7 düşüşle 479,2 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %4,4 düşüşle 562 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %19,2 düşüşle 294,3 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %1,2 artışla 753,3 milyon € seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Tel Ferroalyaj Boru Borular Uzun Ürünler Hammaddeler Fransa Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

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