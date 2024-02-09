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Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Kasım döneminde %18,4 azaldı

Cuma, 09 Şubat 2024 10:29:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %18,4 düşüşle 10,1 milyar € oldu.

Geçtiğimiz yılın ilk on bir ayında çelik boru ithalatı bir önceki yılın Ocak-Kasım dönemine kıyasla %10,1 düşüşle 1,99 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %14,2 düşüşle 507,8 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %22,9 düşüşle 803,4 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %26,1 düşüşle 494,9 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %6,3 düşüşle 2,41 milyar € seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Ferroalyaj Tel Boru Borular Uzun Ürünler Hammaddeler Fransa Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

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