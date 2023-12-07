Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Eylül döneminde %24,6 düştü

Perşembe, 07 Aralık 2023 11:37:39 (GMT+3) | İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %24,6 düşüşle 8,12 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde çelik boru ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %2,5 artışla 1,03 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %0,3 artışla 433,5 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %4,5 düşüşle 501,3 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %19,7 düşüşle 263,9 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %0,9 artışla 673,8 milyon € seviyelerinde kaydedildi.