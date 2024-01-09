Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Ekim döneminde %18,6 azaldı

Salı, 09 Ocak 2024 12:07:06 (GMT+3) | İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı geçtiğimiz yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %18,6 düşüşle 9,3 milyar € oldu.

Bu yılın ilk on ayında çelik boru ithalatı 2022'nin Ocak-Ekim dönemine kıyasla %10,4 düşüşle 1,81 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %12,8 düşüşle 469,9 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %22,4 düşüşle 738,2 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %25,3 düşüşle 453,4 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %6,3 düşüşle 2,21 milyar € seviyelerinde kaydedildi.