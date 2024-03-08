Fransa’nın çelik ihracat değeri 2023 yılında %22,4 düştü

Cuma, 08 Mart 2024 11:55:43 (GMT+3) | İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı 2023 yılında yıllık %22,4 düşüşle 10,63 milyar € oldu.

Söz konusu yılda çelik boru ihracatı 2022 yılına kıyasla %2,8 artışla 1,35 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %7,1 düşüşle 546,5 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %2,4 düşüşle 672,2 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %20,3 düşüşle 341,9 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %0,9 artışla 898,9 milyon € seviyelerinde kaydedildi.