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Ukrayna’nın çelik üretimi Rusya’nın işgalinin ardından 2022 yılında %70 azaldı

Çarşamba, 11 Ocak 2023 17:39:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna’nın çelik üretimi Rusya’nın 24 Şubat tarihinde başlayan işgalinin yarattığı olumsuz etki nedeniyle geçtiğimiz yıl sertçe düştü.

Azovstal tesisinin yıkılması ve 2014 yılında Rusya tarafından el koyulan tesisler yanında Ilyich SW tesisinin de ele geçirilmesi ülkenin çelik sektörünü tamamen etkiledi. Limanlara erişimin kesilmesi gibi lojistikte savaş sebebiyle yaşanan sıkıntılar, nehir taşımacılığının azalması ve çelik ihracat ile hammadde ithalat rotalarının değiştirilmesi zorunluluğu geriye kalan diğer Ukraynalı üreticilerin faaliyetlerini ciddi ölçüde zayıflattı. Ayrıca Rusya’nın yılın ikinci yarısında ülkenin altyapısına yönelik saldırıları elektrik tedarikinde sıkıntılara ve üretim kesintilerine yol açtı.

Sonuç olarak Ukrayna’nın çelik üretimi 2022 yılında 15,1 milyon mt düşüşle yaklaşık 6,3 milyon mt seviyesinde yer aldı. Pik demir üretimi 3,3 kat düşüşle 6,39 milyon mt, nihai mamul üretimi ise 3,6 kat düşüşle 5,35 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Ukrayna BDT Çelik Üretimi 

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