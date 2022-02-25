Ukraynalı Metinvest Mariupol’de üretimine ara veriyor

Cuma, 25 Şubat 2022 12:06:25 (GMT+3) | İstanbul

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekat ülkenin özellikle altyapı ve sanayi sektörlerini ciddi bir şekilde etkilemeye devam ediyor.

Ukraynalı üretici Metinvest tarafından yapılan resmi açıklamada, Illyich Iron and Steel Works ve Azovstal bağlı kuruluşlarında üretime ara verilmesi kararı alındığı belirtildi. Şirket çalışanların ve ekipmanların güvenliğini sağlamak amacıyla böyle bir kararın alındığını vurguladı.

Tesislerde mevcutta bulunan sıcak metal ve çelik tamamen kullanıldıktan sonra faaliyetlere ara verilecek. Azovstal kok fırınında, geri kazanım ve desülfürizasyon biriminde, yüksek fırınında, bazik oksijen fırınında, levha tesisinde, ray ve yapısal çelik tesisinde, kireç fırınında ve cüruf işleme hattında üretime tamamen ara verecek. Illyich Iron and Steel Works ise sinterleme tesisinde, yüksek fırınında, bazik oksijen fırınında, 1700 No’lu sıcak şerit tesisinde, 3000 No’lu levha tesisinde ve soğuk haddeleme tesisinde üretimini durduracak. Ekipmanlarda üretime yedi günlüğüne ara verilecek ve yeniden devreye alınmaları ülkedeki gelişmelere göre belirlenecek.

ArcelorMittal Kryviy Rih’in de aldığı benzer karar ve ülkedeki durumun ne zaman normale döneceğini kestirmenin zorluğu göz önünde bulundurulduğunda, başlıca çelik ürünlerinin iç ve dış piyasalara olan sevkiyatları bir süreliğine kesintiye uğrayacak. Bu durum özellikle pik demir, kütük, slab ve pek çok yassı mamul sevkiyatlarını doğrudan ilgilendiriyor.