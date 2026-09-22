Metinvest: Ukrayna Türkiye ve Güney Kore'den çelik ithalatına giderek daha fazla bağımlı hale gelebilir

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest, AB'ye çelik ithalat kotalarını ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nı (SKDM) uygularken Ukrayna'daki savaş koşullarını dikkate alma çağrısında bulundu. Ukrayna çelik sektörünün Rusya'nın saldırıları, üretimdeki aksaklıklar ve Avrupa pazarına sınırlı erişim nedeniyle ciddi baskı altında olduğunu belirtti.

Metinvest CEO Ofisi Başkanı Oleksandr Vodoviz, Ukrayna'nın başlıca entegre çelik tesislerinin Rusya'nın saldırılarından ciddi şekilde etkilendiğini ifade etti. Art arda düzenlenen füze saldırılarının ardından Zaporizhstal'in atıl durumda kalmaya devam ettiğini ve Kametstal'in 5 Eylül'deki saldırının ardından üretimini durdurduğunu dile getirdi. Metinvest'in mevcut önceliğinin üretim kapasitesini ve çalışanlarını korumak olduğunu söyleyen Vodoviz, yerel çelik üretimindeki düşüş sebebiyle Ukrayna'nın Türkiye ve Güney Kore'den ithalata olan bağımlılığının artabileceği uyarısında bulunarak söz konusu ülkelerin AB'li tedarikçilerinden daha rekabetçi fiyatlar sunabildiğine dikkat çekti.

Avrupa pazarına erişime ilişkin olarak Vodoviz, AB'nin çelik kotalarını eleştirerek Ukrayna'ya 600.000 mt kota tahsis edildiğini aktardı. Savaşın Ukrayna'nın üretimi üzerindeki etkisinin gelecekteki kota miktarları gözden geçirilirken dikkate alınması gerektiğini savundu. Ayrıca mevcut dönemde üretim ve ihracatın azalmasının sonraki kota kararlarında esas alınacak miktarları aşağı çekebileceğine dikkat çekti.

Ukrayna için geçici SKDM muafiyeti talep ediliyor

Öte yandan Metinvest, Ukrayna'ya SKDM kapsamında geçici muafiyet sağlanmasını istedi. Vodoviz, Ukraynalı çelik üreticilerinin emisyonlarını azaltmaya hazır olduğunu ancak üretim tesisleri saldırı tehdidi altında kalmaya devam ederken büyük ölçekli karbonsuzlaşma yatırımları için gerekli mali kaynaklara ve finansmana erişim imkânına sahip olmadıklarını vurguladı. Vodoviz ayrıca Ukrayna çelik sektörünün korunmasının ülkenin kamu maliyesi ve gelecekteki ekonomik toparlanması açısından da önem taşıdığını dile getirdi. Savaşın başlangıcından bu yana Metinvest'in zararının milyarlarca dolara ulaştığını belirterek Ukrayna'daki büyük ölçekli sanayi şirketlerinin halihazırda devlet destek programlarına erişiminin sınırlı olduğunu ifade etti.

Aynı zamanda Metinvest'in Avrupa'daki potansiyel genişleme projelerini askıya aldığı paylaşıldı. Vodoviz, grubun daha önce Polonya'daki Huta Częstochowa'ya 200 milyon € yatırım yapmaya hazır olduğunu ancak satın alma işlemini gerçekleştirmediğini söyledi. Slovakya'nın Košice kentindeki olası bir satın alma gibi fırsatların artık kısa vadeli öncelikler arasında olmadığını eden Vodoviz, Metinvest'in mevcut faaliyetlerini ve üretim kapasitesini sürdürmeye odaklandığını ve koşulların gelişimine bağlı olarak Avrupa'daki yatırım fırsatlarını yeniden değerlendirebileceğini kaydetti.