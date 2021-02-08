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Ukraynalı Electrostal yüksek girdi maliyetleri nedeniyle tekrar üretime geçmiyor

Pazartesi, 08 Şubat 2021 17:33:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna’nın kütük tedarikçilerinden elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Electrostal’ın, yerel hurda piyasasındaki duruma oldukça bağımlı olan üretiminin süresiz olarak askıya alındığı söylendi.

Electrostal, yüksek hurda fiyatları ve bunun sonucunda diğer BDT merkezli entegre üreticilere kıyasla kare kütükte rekabetçiliğini engelleyen maliyetleri olması nedeniyle geçen yılın Kasım ayı ortasında üretimini durdurmak zorunda kalmıştı. Şirketin üretim faaliyetlerinin, piyasa koşulları şirketin de çıkarları doğrultusunda iyileşene kadar askıda kalması bekleniyor.

Electrostal’ın üretim faaliyetleri 2019 yılında da birkaç ay boyunca benzer sebepler nedeniyle askıya alınmıştı.


Etiketler: çelik üretimi  BDT  Ukrayna  |  benzer haberler »


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