Ukrayna, Avrupa Birliği'nin kendisine ayırdığı çelik ithalat kotalarının artırılması ve AB'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (SKDM) Ukraynalı üreticilere uygulanmasının ertelenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalara Almanya'nın destek vermesini istedi.

Ukrayna Ekonomi ve Çevre Bakanlığına göre Bakan Oleksandr Kravchenko, bu talebi Berlin'de düzenlenen dokuzuncu Alman-Ukrayna İş Forumu kapsamında Alman hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde dile getirdi.

Görüşmelerde ortak sanayi projelerinin geliştirilmesi ve Ukrayna'ya Almanya'nın yatırımların çekilmesi ele alınırken, savaş riski sigortası, yatırımları kolaylaştıracak başlıca araçlardan biri olarak belirlendi. Kravchenko ayrıca Almanya'yı Ukrayna'nın İşletmeleri Destekleme Fonu'nun hayata geçirilmesine katılmaya ve savaşta zarar gören sanayi tesislerinin yeniden kurulması ve modernizasyonu için makine ve ekipman tedarikini destekleyen Industrial Ramstein girişimine yönelik finansmanın artırılmasını değerlendirmeye davet etti.

Almanya ve Ukrayna endüstriyel iş birliğini güçlendiriyor

Forumun ardından endüstriyel iş birliği, üretimin yerelleştirilmesi, iş gücünün eğitimi ve enerji verimliliğini kapsayan beş anlaşma ve girişim duyuruldu. Bunlar arasında ortak yatırım projelerinin ve ticari ortaklıkların geliştirilmesi için kalıcı bir platform olarak Ukrayna-Almanya Sanayi Konseyinin kurulmasının da yer aldığı bildirildi.

Bununla birlikte Enerji Eğitim Akademisi kurulmasının yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmelerin enerji alanındaki dayanıklılığını artırmak amacıyla Green for Growth Fund ile ProCredit Bank arasında 10 milyon € tutarında bir finansman anlaşması imzalanmasının planlandığı aktarıldı.

İki ülke ayrıca ekonomik iş birliğinin önündeki engellerin kaldırılması ve Ukrayna'nın yeniden inşasına Almanya'nın yatırımlarının çekilmesi amacıyla ticaret, yatırım ve ekonomik toparlanma konularında hükümetler arası kalıcı bir ikili çalışma grubu kurma konusunda anlaştıklarını da paylaştı.