﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Ukraynalı DMZ üretime ara verdi

Perşembe, 06 Ocak 2022 15:03:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukraynalı kütük, uzun mamul ve ray üreticisi Dnipro Metallurgical Plant (DMZ), 1 Ocak tarihinden itibaren, önceden planlanan bakım çalışmaları doğrultusunda yüksek fırınında üretime ve haddeleme faaliyetlerine ara verdiğini duyurdu.

Bakım çalışmalarının ne kadar süreceğine ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, şirket yedi aylık bir aranın ardından 2020 yılının Mayıs ayında üretime yeniden başlamıştı. Ayrıca, DMZ’nin kok üretimine devam edeceği de bildirildi.


Etiketler: çelik üretimi  BDT  Ukrayna  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

05 Oca

Rus sıcak sac üreticileri FAS’ın tekelciliğe ilişkin kararına itiraz etti
04 Oca

Evraz NTMK ray ve profil tesisinin ekipmanlarını yenileyecek
23 Ara

Fitch Ratings: Rus ve Ukraynalı çelik üreticilerinin kazancı 2023 yılında orta seviyeye dönecek
20 Ara

Ukrayna merkezli Interpipe’ın satış gelirleri Ocak-Eylül döneminde arttı
16 Ara

SMS ve Metinvest karbon salımını azaltmak için mutabakat anlaşması imzaladı