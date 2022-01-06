Ukraynalı DMZ üretime ara verdi

Perşembe, 06 Ocak 2022 15:03:37 (GMT+3) | İstanbul

Ukraynalı kütük, uzun mamul ve ray üreticisi Dnipro Metallurgical Plant (DMZ), 1 Ocak tarihinden itibaren, önceden planlanan bakım çalışmaları doğrultusunda yüksek fırınında üretime ve haddeleme faaliyetlerine ara verdiğini duyurdu.

Bakım çalışmalarının ne kadar süreceğine ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, şirket yedi aylık bir aranın ardından 2020 yılının Mayıs ayında üretime yeniden başlamıştı. Ayrıca, DMZ’nin kok üretimine devam edeceği de bildirildi.