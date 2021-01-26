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Ukrayna merkezli Interpipe’ın üretim sonuçları 2020’de düştü

Salı, 26 Ocak 2021 14:23:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe 2020 yılına yönelik üretim sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2020 yılında Interpipe’ın ham çelik üretimi yıllık %11,2 düşüşle 758.700 mt oldu. Ancak SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, yalnızca Aralık ayında şirketin ham çelik üretimi aylık %11 artışla 61.800 mt seviyesinde kaydedildi.

2020 yılında Interpipe’ın boru üretimi yıllık bazda %20,9 düşüşle 464.000 mt oldu. Söz konusu yılda, şirketin dikişsiz boru üretimi yıllık %20,1 düşüşle 383.900 mt olurken, kaynaklı boru üretimi yıllık %24,8 düşüşle 80.100 mt seviyesinde yer aldı. 2020 yılında Interpipe’ın demir yolu ürünleri üretimi ise yıllık %8,3 düşüşle 190.600 mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: borular  çelik üretimi  Interpipe  BDT  hammaddeler  boru  Ukrayna  üretim  ham çelik  |  benzer haberler »


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