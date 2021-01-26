Ukrayna merkezli Interpipe’ın üretim sonuçları 2020’de düştü

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe 2020 yılına yönelik üretim sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2020 yılında Interpipe’ın ham çelik üretimi yıllık %11,2 düşüşle 758.700 mt oldu. Ancak SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, yalnızca Aralık ayında şirketin ham çelik üretimi aylık %11 artışla 61.800 mt seviyesinde kaydedildi.
2020 yılında Interpipe’ın boru üretimi yıllık bazda %20,9 düşüşle 464.000 mt oldu. Söz konusu yılda, şirketin dikişsiz boru üretimi yıllık %20,1 düşüşle 383.900 mt olurken, kaynaklı boru üretimi yıllık %24,8 düşüşle 80.100 mt seviyesinde yer aldı. 2020 yılında Interpipe’ın demir yolu ürünleri üretimi ise yıllık %8,3 düşüşle 190.600 mt seviyesinde kaydedildi.