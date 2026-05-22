Japonya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Nisan ayında yıllık bazda hafifçe arttı

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Nisan ayında aylık %4,2 düşüşle ve yıllık %0,3 artışla 6,62 milyon mt oldu.
Söz konusu ayda pik demir üretimi Mart ayına kıyasla %2,9 düşüşle ve 2025’in aynı ayına kıyasla %0,7 artışla 4,77 milyon mt olarak kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ham çelik üretimi yıllık %1,2 düşüşle 26,67 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %1,8 düşüşle 19,21 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Bu yılın Nisan ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|Ürün
|Nisan 2026 (mt)
|Aylık değişim (%)
|Yıllık değişim (%)
|Sıcak haddelenmiş profil
|359.000
|-9,3
|5,1
|Çubuk
|603.400
|-0,2
|1,0
|Filmaşin
|102.100
|-16,9
|-13,1
|Kalın levha
|670.900
|-8,0
|6,5
|Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|2.664.700
|-10,1
|-10,4
|Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|978.300
|-18,4
|-17,4
|Galvanizli sac
|653.600
|-11,5
|-
|Kaynaklı boru
|228.700
|-4,0
|-2,3