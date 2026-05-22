Japonya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Nisan ayında yıllık bazda hafifçe arttı

Cuma, 22 Mayıs 2026 12:35:10 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Nisan ayında aylık %4,2 düşüşle ve yıllık %0,3 artışla 6,62 milyon mt oldu.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Mart ayına kıyasla %2,9 düşüşle ve 2025’in aynı ayına kıyasla %0,7 artışla 4,77 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ham çelik üretimi yıllık %1,2 düşüşle 26,67 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %1,8 düşüşle 19,21 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Nisan ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün       Nisan 2026 (mt)       Aylık değişim (%)       Yıllık değişim (%)      
Sıcak haddelenmiş profil        359.000 -9,3 5,1
Çubuk       603.400 -0,2 1,0
Filmaşin       102.100 -16,9 -13,1
Kalın levha       670.900 -8,0 6,5
Sıcak haddelenmiş geniş şerit        2.664.700 -10,1 -10,4
Soğuk haddelenmiş geniş şerit       978.300 -18,4 -17,4
Galvanizli sac       653.600 -11,5 -
Kaynaklı boru       228.700 -4,0 -2,3

