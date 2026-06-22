Japonya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Mayıs ayında yıllık bazda arttı

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Mayıs ayında aylık %5,1 ve yıllık %1,7 artışla 6,95 milyon mt oldu.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Nisan ayına kıyasla %5,8 ve 2025’in aynı ayına kıyasla %1,7 artışla 5,04 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ham çelik üretimi yıllık %0,7 düşüşle 33,61 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %1,1 düşüşle 24,25 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Mayıs ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: