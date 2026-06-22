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Japonya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Mayıs ayında yıllık bazda arttı

Pazartesi, 22 Haziran 2026 14:02:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Mayıs ayında aylık %5,1 ve yıllık %1,7 artışla 6,95 milyon mt oldu.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Nisan ayına kıyasla %5,8 ve 2025’in aynı ayına kıyasla %1,7 artışla 5,04 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ham çelik üretimi yıllık %0,7 düşüşle 33,61 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %1,1 düşüşle 24,25 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Mayıs ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün Mayıs 2026 (mt) Aylık değişim (%) Yıllık değişim (%)
Sıcak haddelenmiş profil 347.800 -3,1 -5,3
Çubuk 602.500 -1,0 2,4
Filmaşin 122.000 19,5 16,8
Kalın levha 714.600 6,5 -0,3
Sıcak haddelenmiş geniş şerit 2.952.200 8,1 4,1
Soğuk haddelenmiş geniş şerit 1.085.400 0,8 -9,6
Galvanizli sac 677.100 4,9 -2,0
Kaynaklı boru 217.700 -7,7 0,3

Etiketler: Pik Demir Galvanizli Ham Çelik Profil Levha Filmaşin Boru Borular Yassı Ürünler Hammaddeler Uzun Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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