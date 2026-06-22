Japonya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Mayıs ayında yıllık bazda arttı

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Mayıs ayında aylık %5,1 ve yıllık %1,7 artışla 6,95 milyon mt oldu.
Söz konusu ayda pik demir üretimi Nisan ayına kıyasla %5,8 ve 2025’in aynı ayına kıyasla %1,7 artışla 5,04 milyon mt olarak kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ham çelik üretimi yıllık %0,7 düşüşle 33,61 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %1,1 düşüşle 24,25 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Bu yılın Mayıs ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|Ürün
|Mayıs 2026 (mt)
|Aylık değişim (%)
|Yıllık değişim (%)
|Sıcak haddelenmiş profil
|347.800
|-3,1
|-5,3
|Çubuk
|602.500
|-1,0
|2,4
|Filmaşin
|122.000
|19,5
|16,8
|Kalın levha
|714.600
|6,5
|-0,3
|Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|2.952.200
|8,1
|4,1
|Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|1.085.400
|0,8
|-9,6
|Galvanizli sac
|677.100
|4,9
|-2,0
|Kaynaklı boru
|217.700
|-7,7
|0,3