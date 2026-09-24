aponya'nın ham çelik üretimi 2026'nın Ağustos ayında yıllık %0,4 artış kaydetti

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF) tarafından yayımlanan verilere göre Japonya'nın ham çelik üretimi bu yılın Ağustos ayında aylık %3,9 düşüş ve yıllık %0,4 artışla 6,66 milyon mt oldu.
Söz konusu ayda ülkenin pik demir üretimi aylık %1,0 düşüş ve yıllık %1,5 artışla 5,07 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ülkenin ham çelik üretimi yıllık %0,2 düşüşle 53,99 milyon mt olurken, pik demir üretimi yıllık %0,1 artarak 39,36 milyon mt seviyesine yükseldi.
Japonya'nın Ağustos ayında ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|Ürün
|Ağustos 2026 (mt)
|Aylık değişim (%)
|Yıllık değişim (%)
|Sıcak haddelenmiş profil
|344.600
|-2,1
|5,0
|Çubuk
|445.100
|-17,2
|-10,9
|Filmaşin
|110.700
|-9,3
|5,3
|Kalın levha
|666.800
|-2,7
|4,8
|Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|2.896.700
|-4,5
|-3,6
|Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|1.137.100
|-6,4
|-4,8
|Galvanizli sac
|712.200
|1,0
|9,7
|Kaynaklı boru
|190.800
|-28,1
|-4,9