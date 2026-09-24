aponya'nın ham çelik üretimi 2026'nın Ağustos ayında yıllık %0,4 artış kaydetti

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF) tarafından yayımlanan verilere göre Japonya'nın ham çelik üretimi bu yılın Ağustos ayında aylık %3,9 düşüş ve yıllık %0,4 artışla 6,66 milyon mt oldu.

Söz konusu ayda ülkenin pik demir üretimi aylık %1,0 düşüş ve yıllık %1,5 artışla 5,07 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ülkenin ham çelik üretimi yıllık %0,2 düşüşle 53,99 milyon mt olurken, pik demir üretimi yıllık %0,1 artarak 39,36 milyon mt seviyesine yükseldi.

Japonya'nın Ağustos ayında ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: