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aponya'nın ham çelik üretimi 2026'nın Ağustos ayında yıllık %0,4 artış kaydetti

Perşembe, 24 Eylül 2026 11:44:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF) tarafından yayımlanan verilere göre Japonya'nın ham çelik üretimi bu yılın Ağustos ayında aylık %3,9 düşüş ve yıllık %0,4 artışla 6,66 milyon mt oldu.

Söz konusu ayda ülkenin pik demir üretimi aylık %1,0 düşüş ve yıllık %1,5 artışla 5,07 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ülkenin ham çelik üretimi yıllık %0,2 düşüşle 53,99 milyon mt olurken, pik demir üretimi yıllık %0,1 artarak 39,36 milyon mt seviyesine yükseldi.

Japonya'nın Ağustos ayında ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün       Ağustos 2026 (mt) Aylık değişim (%) Yıllık değişim (%)
Sıcak haddelenmiş profil        344.600 -2,1 5,0
Çubuk       445.100 -17,2 -10,9
Filmaşin       110.700 -9,3 5,3
Kalın levha       666.800 -2,7 4,8
Sıcak haddelenmiş geniş şerit        2.896.700 -4,5 -3,6
Soğuk haddelenmiş geniş şerit       1.137.100 -6,4 -4,8
Galvanizli sac       712.200 1,0 9,7
Kaynaklı boru       190.800 -28,1 -4,9
Etiketler: Boru Profil Ham Çelik Levha Galvanizli Filmaşin Pik Demir Uzun Ürünler Borular Hammaddeler Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Filmaşin-Kangal Demir

Çap 4 - 130 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
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Sıcak Daldırma Galv. Trapez Levha

Kalınlık 0,3 - 1,2 mm
Genişlik 800 - 1.200 mm
Boy 0 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
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Galvanizli Rulo Sac

Kalınlık 0,3 - 3 mm
Genişlik 0 - 3.000 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
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