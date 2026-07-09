Hoa Phat'ın ham çelik üretimi ve sıcak rulo satışları 2026’nın ilk yarısında yükseldi

Vietnamlı çelik üreticisi Hoa Phat Group, 2026 yılının ikinci çeyreği ve ilk yarısına ilişkin satış sonuçlarını açıkladı.

İkinci çeyrekte şirketin ham çelik üretimi yıllık %48 artışla 3,6 milyon mt'un üzerine çıktı. İnşaat çeliği, yüksek kaliteli çelik, sıcak rulo sac ve kütük satışları ise yıllık bazda %35 artışla 3,5 milyon mt seviyesine ulaştı. Söz konusu satışların 1,3 milyon mt’unu yıllık %2 artışla inşaat çeliği ve yüksek kaliteli çelik oluşturdu. Hoa Phat Steel, Vietnam piyasasındaki liderliğini %36 pazar payıyla korudu.

Söz konusu dönemde şirketin sıcak rulo sac satışları yıllık %64 artışla 1,9 milyon mt oldu. Şirket, sıcak rulo sac satışlarının %80'inin iç piyasaya, kalan kısmının ise dış pazarlara yapıldığını belirtti. Hoa Phat, sıcak rulo sacı Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika'da 20 ülke ve bölgeye ihraç etti. Şirket ayrıca 2026’nın ikinci çeyreğinde 212.000 mt çelik boru ve 83.000 mt galvanizli çelik satışı gerçekleştirdi.

Yılın ilk yarısında ise Hoa Phat Group'un ham çelik üretimi yıllık bazda %36 artarak yaklaşık 7 milyon mt seviyesine yükseldi. Aynı dönemde sıcak rulo sac, inşaat çeliği, yüksek kaliteli çelik ve çelik kütük satışları yıllık %32 artışla 6,5 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

İlk altı ayda şirketin sıcak rulo sac satışları yıllık %57 artarak yaklaşık 3,4 milyon mt seviyesine ulaştı. Aynı dönemde şirket 453.000 mt çelik boru satarak bu ürün grubunda satışlarını %13 artırırken, yıllık %5 düşüşle 189.000 mt galvanizli çelik satışı gerçekleştirdi.