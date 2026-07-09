 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hoa...

Hoa Phat'ın ham çelik üretimi ve sıcak rulo satışları 2026’nın ilk yarısında yükseldi

Perşembe, 09 Temmuz 2026 12:13:34 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnamlı çelik üreticisi Hoa Phat Group, 2026 yılının ikinci çeyreği ve ilk yarısına ilişkin satış sonuçlarını açıkladı.

İkinci çeyrekte şirketin ham çelik üretimi yıllık %48 artışla 3,6 milyon mt'un üzerine çıktı. İnşaat çeliği, yüksek kaliteli çelik, sıcak rulo sac ve kütük satışları ise yıllık bazda %35 artışla 3,5 milyon mt seviyesine ulaştı. Söz konusu satışların 1,3 milyon mt’unu yıllık %2 artışla inşaat çeliği ve yüksek kaliteli çelik oluşturdu. Hoa Phat Steel, Vietnam piyasasındaki liderliğini %36 pazar payıyla korudu.

Söz konusu dönemde şirketin sıcak rulo sac satışları yıllık %64 artışla 1,9 milyon mt oldu. Şirket, sıcak rulo sac satışlarının %80'inin iç piyasaya, kalan kısmının ise dış pazarlara yapıldığını belirtti. Hoa Phat, sıcak rulo sacı Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika'da 20 ülke ve bölgeye ihraç etti. Şirket ayrıca 2026’nın ikinci çeyreğinde 212.000 mt çelik boru ve 83.000 mt galvanizli çelik satışı gerçekleştirdi.

Yılın ilk yarısında ise Hoa Phat Group'un ham çelik üretimi yıllık bazda %36 artarak yaklaşık 7 milyon mt seviyesine yükseldi. Aynı dönemde sıcak rulo sac, inşaat çeliği, yüksek kaliteli çelik ve çelik kütük satışları yıllık %32 artışla 6,5 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

İlk altı ayda şirketin sıcak rulo sac satışları yıllık %57 artarak yaklaşık 3,4 milyon mt seviyesine ulaştı. Aynı dönemde şirket 453.000 mt çelik boru satarak bu ürün grubunda satışlarını %13 artırırken, yıllık %5 düşüşle 189.000 mt galvanizli çelik satışı gerçekleştirdi.


Etiketler: İnşaat Demiri Sıcak Rulo Sac Boru Galvanizli Ham Çelik Hammaddeler Borular Yassı Ürünler Uzun Ürünler Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

İtalya hurda piyasasında yaz dönemi durgunluğu etkili olmaya devam ediyor

09 Tem | Hurda ve Hammadde

Avustralya 2031’e kadar metalurjik kömür fiyatlarında istikrar ve ihracatında artış bekliyor

09 Tem | Çelik Haberler

Valin Xiangtan Iron and Steel küçük ebatlı çubuk üretim hattında bakıma başlayacak

09 Tem | Çelik Haberler

Çin'de CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 Haziran sonunda %3,6 geriledi, stoklar da düştü

09 Tem | Çelik Haberler

Kocks, Baoshan Iron & Steel’in yeni tesisindeki haddeleme ekipmanını devreye aldı

09 Tem | Çelik Haberler

Tosçelik Spiral Boru BOTAŞ’ın çelik boru ihalesini kazandı

09 Tem | Çelik Haberler

ABD ithal uzun mamul piyasası İran’a yönelik yeni saldırılarla petrol fiyatlarının yükselmesine rağmen şimdilik yatay ...

09 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları Çin’de talebin zayıflaması nedeniyle haftalık bazda hafifçe ...

09 Tem | Hurda ve Hammadde

ABD’nin Batı Kıyısı ihracat piyasasında hurda fiyatlarındaki aşağı yönlü trend sürüyor

09 Tem | Hurda ve Hammadde

Türkiye çıkışlı uzun mamul fiyatları hurdadaki gerileme, zayıf iç ve dış piyasa satışlarının etkisiyle düşmeye devam ...

08 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Pazaryeri Teklifleri

Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  65 mm
Et Kalınlığı:  10 mm
ANADOLU ÇELİK BORU
Teklifi Gör
Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  65 mm
Et Kalınlığı:  8,5 mm
ANADOLU ÇELİK BORU
Teklifi Gör
Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  65 mm
Et Kalınlığı:  7,5 mm
ANADOLU ÇELİK BORU
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis