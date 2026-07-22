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Japonya'nın ham çelik üretimi 2026'nın Haziran ayında %1,3 arttı

Çarşamba, 22 Temmuz 2026 11:47:36 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Haziran ayında aylık %2,1 düşüş ve yıllık %1,3 artış göstererek 6,80 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Mayıs ayına kıyasla %2,8 düşüş ve 2025’in aynı ayına kıyasla %3,1 artışla 4,90 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk yarısında ham çelik üretimi yıllık %0,4 düşüşle 40,40 milyon mt olurken, pik demir üretimi de yıllık %0,4 düşerek 29,16 milyon mt seviyesine geriledi. 

Bu yılın Haziran ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün      Haziran 2026 (mt) Aylık değişim (%) Yıllık değişim (%)
Sıcak haddelenmiş profil       356.300 -0,6 0,3
Çubuk      570.100 -6,0 -7,8
Filmaşin      94.700 -4,8 -8,4
Kalın levha      658.700 -7,8 10,1
Sıcak haddelenmiş geniş şerit       2.686.900 -11,3 -5,6
Soğuk haddelenmiş geniş şerit      1.072.900 -10,3 -8,4
Galvanizli sac      702.400 4,3 1,9
Kaynaklı boru      243.000 11,9 4,7
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Boru Profil Pik Demir Filmaşin Galvanizli Levha Ham Çelik Hammaddeler Borular Uzun Ürünler Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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