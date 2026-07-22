Japonya'nın ham çelik üretimi 2026'nın Haziran ayında %1,3 arttı

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Haziran ayında aylık %2,1 düşüş ve yıllık %1,3 artış göstererek 6,80 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Mayıs ayına kıyasla %2,8 düşüş ve 2025’in aynı ayına kıyasla %3,1 artışla 4,90 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk yarısında ham çelik üretimi yıllık %0,4 düşüşle 40,40 milyon mt olurken, pik demir üretimi de yıllık %0,4 düşerek 29,16 milyon mt seviyesine geriledi.

Bu yılın Haziran ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: