Japonya'nın ham çelik üretimi 2026'nın Haziran ayında %1,3 arttı

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Haziran ayında aylık %2,1 düşüş ve yıllık %1,3 artış göstererek 6,80 milyon mt olduğunu bildirdi.
Söz konusu ayda pik demir üretimi Mayıs ayına kıyasla %2,8 düşüş ve 2025’in aynı ayına kıyasla %3,1 artışla 4,90 milyon mt olarak kaydedildi.
Bu yılın ilk yarısında ham çelik üretimi yıllık %0,4 düşüşle 40,40 milyon mt olurken, pik demir üretimi de yıllık %0,4 düşerek 29,16 milyon mt seviyesine geriledi.
Bu yılın Haziran ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|Ürün
|Haziran 2026 (mt)
|Aylık değişim (%)
|Yıllık değişim (%)
|Sıcak haddelenmiş profil
|356.300
|-0,6
|0,3
|Çubuk
|570.100
|-6,0
|-7,8
|Filmaşin
|94.700
|-4,8
|-8,4
|Kalın levha
|658.700
|-7,8
|10,1
|Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|2.686.900
|-11,3
|-5,6
|Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|1.072.900
|-10,3
|-8,4
|Galvanizli sac
|702.400
|4,3
|1,9
|Kaynaklı boru
|243.000
|11,9
|4,7