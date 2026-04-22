Japonya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Mart ayında %4,1 düşüş kaydetti

Çarşamba, 22 Nisan 2026 12:16:15 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Mart ayında aylık %8,2 artış ve yıllık %4,1 düşüş göstererek 6,91 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Şubat ayına kıyasla %7,7 artış ve 2025’in aynı ayına kıyasla %2,1 artışla 4,6 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Mart ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:

Ürün       Mart 2026 (mt)       Aylık değişim (%)       Yıllık değişim (%)      
Sıcak haddelenmiş profil        396.000 22.6 3.3
Çubuk       593.600 19.6 -7
Filmaşin       122.700 15 -2
Kalın levha       729.000 14 5
Sıcak haddelenmiş geniş şerit        2.867.300 7.9 -6.2
Soğuk haddelenmiş geniş şerit       1.111.000 0.7 -8.6
Galvanizli sac       741.800 13.7 6.7
Kaynaklı boru       226.300 4.2 -1

