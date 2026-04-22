Japonya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Mart ayında %4,1 düşüş kaydetti

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Mart ayında aylık %8,2 artış ve yıllık %4,1 düşüş göstererek 6,91 milyon mt olduğunu bildirdi.
Söz konusu ayda pik demir üretimi Şubat ayına kıyasla %7,7 artış ve 2025’in aynı ayına kıyasla %2,1 artışla 4,6 milyon mt olarak kaydedildi.
Bu yılın Mart ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|Ürün
|Mart 2026 (mt)
|Aylık değişim (%)
|Yıllık değişim (%)
|Sıcak haddelenmiş profil
|396.000
|22.6
|3.3
|Çubuk
|593.600
|19.6
|-7
|Filmaşin
|122.700
|15
|-2
|Kalın levha
|729.000
|14
|5
|Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|2.867.300
|7.9
|-6.2
|Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|1.111.000
|0.7
|-8.6
|Galvanizli sac
|741.800
|13.7
|6.7
|Kaynaklı boru
|226.300
|4.2
|-1