Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF) tarafından yayımlanan verilere göre Japonya'nın ham çelik üretimi bu yılın Ekim ayında aylık %6,5 artış ve yıllık %2,3 düşüşle 6,70 milyon mt oldu.
Söz konusu ayda ülkenin pik demir üretimi aylık %6,8 artış ve yıllık %1,3 düşüşle 4,79 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ülkenin ham çelik üretimi yıllık %0,5 düşüşle 66,97 milyon mt olurken, pik demir üretimi yıllık %0,4 azalarak 48,63 milyon mt seviyesine geriledi.
Japonya'nın Ekim ayında ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|Ürün
|Ekim 2026 (mt)
|Aylık değişim (%)
|Yıllık değişim (%)
|Sıcak haddelenmiş profil
|369.600
|3,1
|5,1
|Çubuk
|578.700
|7,2
|-7,5
|Filmaşin
|115.400
|2,8
|-1,3
|Kalın levha
|683.600
|6
|3,4
|Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|2.602.300
|-0,8
|-10,7
|Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|1.045.800
|-9
|-6,5
|Galvanizli sac
|674.000
|1,7
|1,9
|Kaynaklı boru
|239.900
|3,0
|-6,4