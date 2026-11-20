Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF) tarafından yayımlanan verilere göre Japonya'nın ham çelik üretimi bu yılın Ekim ayında aylık %6,5 artış ve yıllık %2,3 düşüşle 6,70 milyon mt oldu.

Söz konusu ayda ülkenin pik demir üretimi aylık %6,8 artış ve yıllık %1,3 düşüşle 4,79 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ülkenin ham çelik üretimi yıllık %0,5 düşüşle 66,97 milyon mt olurken, pik demir üretimi yıllık %0,4 azalarak 48,63 milyon mt seviyesine geriledi.

Japonya'nın Ekim ayında ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: