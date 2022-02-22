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Ukrayna merkezli Interpipe’ın ham çelik üretimi Ocak’ta %96,8 arttı

Salı, 22 Şubat 2022 12:42:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe bu yılın Ocak ayına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Ocak ayında Interpipe’ın ham çelik üretimi yıllık %96,8 artış ve aylık %0,9 düşüşle 93.000 mt olurken, ham çelik satışları yıllık %27 artış ve aylık %41,6 düşüşle artışla 4.300 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda şirketin demir yolu ürünleri ve boru segmentinin sonuçları mevsimsel etkiler nedeniyle bir önceki aya kıyasla düşüş gösterdi.

Ocak ayında Interpipe’ın boru üretimi yıllık bazda %129,5 artış ve aylık %16,5 düşüşle 52.700 mt olurken, şirketin boru satışları yıllık %53,2 artış ve aylık %45,5 düşüşle 43.000 mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin dikişsiz boru üretimi yıllık %108 artışla 45.700 mt olurken, kaynaklı boru üretimi yıllık %625,4 artışla 6.900 mt seviyesinde yer aldı. Ocak ayında Interpipe’ın demir yolu ürünleri üretimi ise yıllık %13,7 düşüşle 13.800 mt seviyesinde kaydedildi.


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